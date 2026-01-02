«قد أعتزل الفن».. غسان مسعود يفجر مفاجأة بعد ترشحه لجائزة الدولة التقديرية

كشف الفنان القدير غسان مسعود عن أهم العوامل التي تجذبه لاختيار الأدوار الفنية، مؤكدًا أن مفهوم الشرف هو أكثر ما يجذبه في السيناريوهات، ويجعله يقرر قبول الدور أو رفضه.

وأضاف غسان مسعود خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الدور الذي يتمحور حول الشرف، كما أن مفهوم الشرف يستحق أن يدرس عند النعمان، مثل الدور الذي قدمه في إحدى الأعمال، جعله يضع نفسه تحت أقدام الأفيال لإنقاذ شرف ابنته وشرف قومه، رغم المخاطر التي كان يواجهها في المعركة.

وتطرق مسعود إلى ارتباطه العميق بمصر، قائلاً: "مصر هي قاطرة الأمة ووعاء حضارتها، هي هبة النيل العظيم والأهرامات، ولا يمكنني وصف حبي لها بالكلمات، أصدقائي المصريون جميعهم يعرفون صدق هذا الحب، وهذا ما يجعلني فخورًا بكل تقدير يتم منحي إياه داخل مصر، مصر ستظل رائدة وباقية".

وأوضح مسعود أنه فخور بترشيحه لجائزة النيل المصرية، مؤكدًا أن هذا التقدير يعد شرفًا عظيمًا بالنسبة له، وأن أي إنجاز فني يتوج بهذا النوع من الجوائز يمثل ذروة مشواره الفني، مضيفًا: "هذا شرف عظيم، ليس بعده شرف، وقد أفكر في الاعتزال بعد الحصول على مثل هذه الجوائز".