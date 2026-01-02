قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسالة إيرانية قوية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسأن تصريحات ترامب
15 طلقة .. عدوان إسرائيلي جديد على اليونيفيل في لبنان
شريف حافظ يهاجم التنمر والعنصرية في الدراما: احنا مش متربيين فى الشارع
شبورة وصقيع.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس الساعات القادمة
إصابة 10 اشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بالمنيا
أخبار أسوان | افتتاح مسجد النصر بنجع هيكل بإدفو.. ومزايا متنوعة للتأمين الصحى الشامل
اليوم.. نظر محاكمة 29 متهما في خلية الهيكل الإداري بالسلام
ماذا نقول في بداية الدعاء المستجاب؟.. 7 آداب من هدي النبي
بسعر اقتصادي.. مواصفات تويوتا رايز 2026 في السوق السعودي
مواعيد قطارات أسوان النوم والعادية والمكيفة اليوم السبت 3 -1-2026
جوتيريش يدعو الاحتلال للتراجع عن تعليق عمل منظمات دولية في فلسطين
مدرب بنين: قائد الفريق ليس مصابا.. وهذا سر قوة منتخب مصر
توك شو

«قد أعتزل الفن».. غسان مسعود يفجر مفاجأة بعد ترشحه لجائزة الدولة التقديرية

محمد شحتة

كشف الفنان القدير غسان مسعود عن أهم العوامل التي تجذبه لاختيار الأدوار الفنية، مؤكدًا أن مفهوم الشرف هو أكثر ما يجذبه في السيناريوهات، ويجعله يقرر قبول الدور أو رفضه.

وأضاف غسان مسعود خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الدور الذي يتمحور حول الشرف، كما أن مفهوم الشرف يستحق أن يدرس عند النعمان، مثل الدور الذي قدمه في إحدى الأعمال، جعله يضع نفسه تحت أقدام الأفيال لإنقاذ شرف ابنته وشرف قومه، رغم المخاطر التي كان يواجهها في المعركة.

وتطرق مسعود إلى ارتباطه العميق بمصر، قائلاً: "مصر هي قاطرة الأمة ووعاء حضارتها، هي هبة النيل العظيم والأهرامات، ولا يمكنني وصف حبي لها بالكلمات، أصدقائي المصريون جميعهم يعرفون صدق هذا الحب، وهذا ما يجعلني فخورًا بكل تقدير يتم منحي إياه داخل مصر، مصر ستظل رائدة وباقية".

وأوضح مسعود أنه فخور بترشيحه لجائزة النيل المصرية، مؤكدًا أن هذا التقدير يعد شرفًا عظيمًا بالنسبة له، وأن أي إنجاز فني يتوج بهذا النوع من الجوائز يمثل ذروة مشواره الفني، مضيفًا: "هذا شرف عظيم، ليس بعده شرف، وقد أفكر في الاعتزال بعد الحصول على مثل هذه الجوائز".

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

