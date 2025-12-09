غسان يمين: اختيار أوبرا القاهرة والإسكندرية لتقديم حفلي بهما جاء لاعتبارات الفخامة والتاريخ الفني

أكد الفنان اللبناني غسان يمين أن اختياره دار الأوبرا في القاهرة والإسكندرية لإقامة حفله الغنائي جاء بعناية فائقة نظرًا لفخامة المكان وتاريخه العريق، مضيفًا أن الجمهور المصري غمره بحفاوته الكبيرة، وجمهور القاهرة يتميز بالأصالة وحب الفن، وهو ما فاق توقعاته بشأن نجاح الحفل.

وأوضح غسان يمين، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه اختار الأغاني بعناية شديدة لتتناسب مع المكان والجمهور، مع التركيز على أشهر أغاني الفنان الراحل شارل أزنافور، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار جاء لإدخال الفرحة على قلوب الجماهير وإحياء إرث أزنافور الفني.

وأضاف غسان يمين: "الراحل شارل أزنافور كان مصدر إلهام وغنى فني لي، وأنا أحمل مسؤوليته على مستوى العالم، وأحرص على تقديم أغانيه بأفضل صورة ممكنة لإسعاد الجمهور".