خالد بيومي: سالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا والوطن العربي

علق الناقد الرياضي خالد بيومي على تألق سالم الدوسري لاعب منتخب السعودية في بطولة كاس العرب بقطر.

وكتب بيومي من خلال حسابه الشخصي اكس :" سالم الدوسري هو أفضل لاعب في آسيا، وفي كأس العرب والوطن العربي. نجم يصنع الفارق في أصعب الظروف، حقًا أيقونة سعودية عربية.

‏مبروك للسعودية وهاردلك لفلسطين ".



نجح منتخب السعودية فى التأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب بعد الفوز على منتخب فلسطين بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.