لاعب المنتخب السعودي: جاهزون لمواجهة المغرب.. وهدفنا صدارة المجموعة في كأس العرب

أكد عبد الله الحمدان، لاعب المنتخب السعودي، جاهزية "الأخضر" لخوض المواجهة المرتقبة أمام المغرب غدًا، الاثنين، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وقال الحمدان، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن المنتخب يدخل اللقاء بطموح كبير لتحقيق الانتصار وإنهاء المرحلة الأولى متصدرًا، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين يدركون صعوبة المواجهة أمام منتخب يُعد من الأقوى في البطولة.

وأوضح مهاجم الأخضر: "استعداداتنا كبيرة للمباراة، وهدفنا حصد النقاط الثلاث والعبور في صدارة المجموعة. المنتخب المغربي فريق قوي وصعب، وأقوى من المنتخبين اللذين لعبنا أمامهما سابقًا. المباراتان السابقتان كانتا أسهل دفاعيًا، ورغم بعض الأخطاء البسيطة فإن الأهم أننا ضمنا التأهل، ونسعى الآن للخروج بشباك نظيفة".

وأضاف الحمدان أن الهدف واضح منذ بداية مشوار المنتخب في البطولة: "نحترم قوة المغرب، لكن تركيزنا منصب على تحقيق الفوز والعلامة الكاملة".

وعن قرعة كأس العالم 2026، أكد الحمدان صعوبتها، قائلاً: "الجميع شاهد القرعة، مجموعتنا من أصعب المجموعات. مواجهة منتخبات قوية أمر جميل في كرة القدم، لكن تركيزنا الآن على كأس العرب، وبعدها سيكون أمامنا سبعة أشهر للتحضير للمونديال".