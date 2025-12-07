قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس 3 عمال بشركة مياه المحلة 15 يوما بتهمة تكدير الأمن والسلم العام| اعرف السبب
انطلاق برامج الأسبوع التدريبي 18 من خطة تدريب العاملين بالمحليات بمشاركة 110 متدربين بسقارة
بمكتبة مصر العامة.. الأقصر تفتتح أول ركن أمريكي في الصعيد بدعم يتجاوز 200 ألف دولار|صور
الصحة: لا يوجد أي فيروسات جديدة أو غير معروفة
وزير الصحة: ليست جريمة أن نقول الحقيقة.. ولا نخفي أي فيروس عن المواطنين
وزير الصحة يكشف عن حقيقة وجود فيروس تنفسي جديد في مصر.. تفاصيل
لن تسير وحدك.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول
وزير الصحة يحسم الجدل: لا فيروسات جديدة أو غير معروفة في مصر
في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
بالليل رقاصة وبالنهار دكتورة.. شروق قاسم تحت الفحص لمشاهدها المثيرة
محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض «مشروعك» دعمًا للحرف اليدوية والتراثية | صور
استثمارات فنكوش.. حبس السفير نصاب شحن المحافظ الإلكترونية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب المنتخب السعودي: جاهزون لمواجهة المغرب.. وهدفنا صدارة المجموعة في كأس العرب

الحمدان
الحمدان
إسراء أشرف

أكد عبد الله الحمدان، لاعب المنتخب السعودي، جاهزية "الأخضر" لخوض المواجهة المرتقبة أمام المغرب غدًا، الاثنين، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وقال الحمدان، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن المنتخب يدخل اللقاء بطموح كبير لتحقيق الانتصار وإنهاء المرحلة الأولى متصدرًا، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين يدركون صعوبة المواجهة أمام منتخب يُعد من الأقوى في البطولة.

وأوضح مهاجم الأخضر: "استعداداتنا كبيرة للمباراة، وهدفنا حصد النقاط الثلاث والعبور في صدارة المجموعة. المنتخب المغربي فريق قوي وصعب، وأقوى من المنتخبين اللذين لعبنا أمامهما سابقًا. المباراتان السابقتان كانتا أسهل دفاعيًا، ورغم بعض الأخطاء البسيطة فإن الأهم أننا ضمنا التأهل، ونسعى الآن للخروج بشباك نظيفة".

وأضاف الحمدان أن الهدف واضح منذ بداية مشوار المنتخب في البطولة: "نحترم قوة المغرب، لكن تركيزنا منصب على تحقيق الفوز والعلامة الكاملة".

وعن قرعة كأس العالم 2026، أكد الحمدان صعوبتها، قائلاً: "الجميع شاهد القرعة، مجموعتنا من أصعب المجموعات. مواجهة منتخبات قوية أمر جميل في كرة القدم، لكن تركيزنا الآن على كأس العرب، وبعدها سيكون أمامنا سبعة أشهر للتحضير للمونديال".

عبد الله الحمدان المنتخب السعودي السعودية المغرب كأس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

منتخب مصر

إعلامي يُوجّه انتقادات حادة لأداء منتخب مصر بعد التعادل مع الإمارات في كأس العرب|فيديو

ترشيحاتنا

عمرو عابد

عمرو عابد يكشف سر ابتعاده عن الساحة الفنية.. خاص

مي عمر

مي عمر: مسلسلي الجديد "الست موناليزا" مليان مشاعر وفيلمي مع العوضي بالعيد

غلاف الكتاب

في مرايا الشعر.. جديد هيئة الكتاب للشاعر جمال القصاص

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد