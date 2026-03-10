قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: تشكيل لجنة أزمة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة الأحداث الجارية
وزير الخارجية: الحكومة تواصل جهودها لتأمين العالقين المصريين.. وتدعو لوقف الحرب
كأس العالم 2026 في موعده.. فيفا تحسم الجدل
لاريجاني مهددا ترمب: احذر أن تكون أنت من يختفي
مدبولي: حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء
وزير الخارجية: توجيهات رئاسية لتقديم كل الدعم للمصريين في دول الصراع
التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل
بدر عبد العاطي: مصر حذرت مسبقًا من تمدد الصراع وتؤكد تضامنها مع الدول العربية
بعد زيادة الوقود.. أحمد موسى يطالب برقابة صارمة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين
وزير السياحة: استقرار مصر وأمنها يأتي نتيجة للجهود الكبيرة للقيادة السياسية وحكمة إدارتها
مدبولي: زيادة أسعار الوقود استثنائية والحكومة تتحمل جزءا من التكلفة
الإمارات: حريق بمجمع الرويس الصناعي بعد استهداف بطائرة مسيرة
اقتصاد

وزير الاستثمار: نعمل على تطوير الخدمات الحكومية لمجتمع الأعمال

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات والصادرات من خلال الإصلاحات الاقتصادية وهيكلية ومؤسسية متكاملة مستمرة ومتدرجة، حيث يظهر بعض أثر تلك الإصلاحات على المدى القصير، بينما الجهود لن تتوقف من أجل استدامة الإصلاح وتثبيت الثقة لدى المستثمرين وتحسين بيئة ومناخ الأعمال.

جاء ذلك خلال مُشاركته في جلسة نقاشية وزارية ضمن حفل السحور السنوي لمؤسسة Dcode للاستشارات، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وأدار الجلسة المهندس علي الشريعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFC.

تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات

وأشار الدكتور محمد فريد، إلى أن فعالية السياسات والإجراءات التي يتم تنفيذها لا تُقاس بقدرتها على جذب الاستثمارات الكُبرى فقط، ولكن بمدى قدرتها على خلق وتهيئة بيئة أكثر كفاءة تتسم بالعدالة التنافسية لمختلف المستثمرين خاصة صغار ومتوسطي المستثمرين الذي يمثلون الشريحة الأكبر من مجتمع الأعمال، ولذلك فإننا نعمل على تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الاستثمار عبر خطة ورؤية واضحة بما يُمكن المستثمر من الحصول على الخدمات دون أي تعقيدات.

وذكر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه يتم تنفيذ العديد من الإجراءات للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار والتغلب على بعض التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال من بينها سرعة رد الأعباء التصديرية، موضحة أن الاستمرار في التحول الرقمي للخدمات الموجهة للمستثمرين وخفض الاعتماد على التدخلات البشرية سيُمكن سيسهم في تحقيق هذه الأهداف ويُمكن المستثمرين من سرعة إنجاز معاملاتهم.

وفي هذا الصدد شدد الدكتور محمد فريد، على التنسيق المستمر والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية بملفات الاستثمار والتجارة والصناعة من أجل تنفيذ إجراءات متسقة ورؤية متكاملة للسياسات الاقتصادية وإجراءات الإصلاح، وتنسيق الأولويات بما يُسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرار وتحقيق نتائج حقيقية وملموسة على أرض الواقع للمستثمرين ومجتمع الأعمال.

كما أكد على تعزيز استراتيجية التواصل مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص من خلال لقاءات مستمرة بين المجالس التصديرية واتحادات الغرف التجارية لتوحيد الرسائل ومناقشة التحديات.

من جانب آخر، تحدث الوزير عن جهود الدولة لتطوير منظومة ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن تعزيز فعالية التمويل أحد أهم الأدوات التي تُدعم نمو الشركات الناشئة وتمكنها من التوسع في السوق المصرية.

وتحدث أيضًا، عن التحويلات التكنولوجيا والاقتصادية العالمية المتسارعة والتي تنعكس بشكل واضح على سوق العمل، مشيرًا إلى أن ما نشهده من تحول سيؤثر بلا شك على اختفاء بعض الوظائف وظهور وظائف بمتطلبات جديدة، وهو ما يؤكد ضرورة الاستعداد الكامل لهذا التحول وتطوير المهارات ودفع عملية التعليم والتدريب بما يتفق مع متطلبات هذا التحول.

