الدفاع الإماراتية: تصدينا لتهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تصدي الدفاعات الجوية الإماراتية لتهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران .

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

و أفادت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بوقوع حادث بحري على بُعد 66 كيلومترًا من سواحل أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الوكالة أن إحدى السفن أبلغت عن سماع دوي ضوضاء قوية ووقوع "انفجار" بالقرب من ناقلة نفط في المنطقة، دون أن تتضح على الفور طبيعة الحادث أو حجم الأضرار المحتملة.

ولم ترد تقارير مؤكدة بشأن وقوع إصابات أو أضرار، فيما تتابع الجهات المعنية تفاصيل الحادث.