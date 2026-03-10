ميدو ينتقد أداء الأهلي وجمهوره: "مفيش لاعيبة حريفة الجمهور يتعلق بيها"

علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق علي تراجع مستوي الأهلي وعدم حضور الجماهير لمساندة الفريق في الفترة الأخيرة بسبب تراجع الأداء.

وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي اكس : ‏جمهور الكورة في مصر بيحب اللاعيبة الجامدة الحريفة اللي بيروح المدرج مخصوص يتفرج عليها جيبولي لاعيب واحد في ⁧‫#الاهلي‬⁩ المشجع العادي ممكن يدفع ثمن تذكرة علشان يستنى الكورة تجيله علشان يستمتع بيه!! الحقيقة ولا لاعيب!! الناس بتسأل ليه جمهور الاهلي مابيروحش الملعب والاجابه واضحه مفيش في الفرقة لاعيبة حريفه الجمهور يتعلق بيها!!



وتتصاعد حالة الجدل داخل النادي الأهلي بشأن مستقبل المدير الفني الدنماركي ييس توروب، وذلك عقب الخسارة المفاجئة التي تلقاها الفريق أمام طلائع الجيش 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الهزيمة لم تكن مجرد خسارة ثلاث نقاط فقط بل فتحت بابًا واسعًا من الغضب داخل النادي في ظل تراجع الأداء الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة ما جعل مصير المدرب الدنماركي محل نقاش جدي داخل إدارة الكرة.