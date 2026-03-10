بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش.. أمير هشام: العيب على اللي تعاقد مع مدرب زي دا

علق الإعلامي امير هشام ، على أداء النادي الأهلي في مباراته الأخيرة أمام طلائع في بطولة الدوري الممتاز .

وكتب هشام ، من خلال حسابه الشخصي اكس : "العيب طبعاً في المدرب بس العيب الأكبر على اللي اختاره ووافق على التعاقد معاه، والعيب كمان على الجهاز المعاون اللي واضح إنه مالوش دور، والعيب على بعض اللاعبين البعيدين كل البعد عن المستوى المتوقع.

وتابع :" ‏للأسف الأهلي حاليا بيمر بأسواء مرحلة على مستوى إدارة الكرة واللي بيحصل ده نتاج طبيعي لكم عشوائية غير مسبوقة.

و‏أضاف: مدرب خايف يستقر على حارس مرمى = مدرب ضعيف الشخصية.

‏وأكمل : "مدرب وافق على رحيل جراديشار ووافق على التعاقد مع كامويش بالتعاون مع إدارة الكرة فقط، لإرضاء الجمهور، ورفض ضم حامد حمدان وكان شايف إن الأهلي مش محتاج ظهير أيسر = مدرب عديم الرؤية الفنية وفاشل في تقييم إمكانيات اللاعبين.

و‏اختتم : " الرهان فقط على جمهور الأهلي العظيم القادر، على انتشال الفريق من الوضع والحالة اللي عليها في الفترة الحالية.

وتتصاعد حالة الجدل داخل النادي الأهلي بشأن مستقبل المدير الفني الدنماركي ييس توروب، وذلك عقب الخسارة المفاجئة التي تلقاها الفريق أمام طلائع الجيش 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الهزيمة لم تكن مجرد خسارة ثلاث نقاط فقط بل فتحت بابًا واسعًا من الغضب داخل النادي في ظل تراجع الأداء الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة ما جعل مصير المدرب الدنماركي محل نقاش جدي داخل إدارة الكرة.