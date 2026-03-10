قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: تشكيل لجنة أزمة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة الأحداث الجارية
وزير الخارجية: الحكومة تواصل جهودها لتأمين العالقين المصريين.. وتدعو لوقف الحرب
كأس العالم 2026 في موعده.. فيفا تحسم الجدل
لاريجاني مهددا ترمب: احذر أن تكون أنت من يختفي
مدبولي: حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء
وزير الخارجية: توجيهات رئاسية لتقديم كل الدعم للمصريين في دول الصراع
التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل
بدر عبد العاطي: مصر حذرت مسبقًا من تمدد الصراع وتؤكد تضامنها مع الدول العربية
بعد زيادة الوقود.. أحمد موسى يطالب برقابة صارمة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين
وزير السياحة: استقرار مصر وأمنها يأتي نتيجة للجهود الكبيرة للقيادة السياسية وحكمة إدارتها
مدبولي: زيادة أسعار الوقود استثنائية والحكومة تتحمل جزءا من التكلفة
الإمارات: حريق بمجمع الرويس الصناعي بعد استهداف بطائرة مسيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رابطة الأندية تسحب قرعة المرحلة النهائية لبطولة الدوري في احتفالية كبرى.. الخميس

رابطة الأندية
رابطة الأندية
إسلام مقلد

تجرى رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب سحب قرعة المرحلة النهائية لبطولة الدوري العام لموسم 2025/2026، وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس الموافق 12 مارس 2026 بقاعة "عايدة" في فندق ماريوت الزمالك.

ويأتي هذا الحدث ليرسم الملامح الأخيرة للمنافسة على اللقب في موسم استثنائي شهد صراعات فنية محتدمة، حيث تجمع هذه المرحلة نخبة الأندية التي نجحت في حسم تأهلها للمنافسة على درع الدوري وسط ترقب جماهيري وإعلامي واسع لنتائج هذا المسار الفاصل.

ونالت رابطة الأندية برئاسة النائب أحمد دياب إشادة بالغة نظير القفزة النوعية التي أحدثتها في إدارة المسابقات المحلية، حيث تبرهن باحترافية عالية في التنظيم اللوجستي والفني على نجاح منظومة العمل الجماعي.

واستطاعت الرابطة تقديم نموذج يحتذى به في الانضباط وتطوير هوية المسابقة، وهو ما انعكس بوضوح على انتظام المواعيد والارتقاء بالمستوى التسويقي للبطولة، مما يعزز من قيمة الدوري المصري كواحد من أقوى الدوريات في المنطقة ويؤكد قدرة الكوادر الوطنية على إخراج الفعاليات الرياضية بصورة تليق بمكانة الكرة المصرية وتطلعات جماهيرها.

رابطة الأندية المصرية المحترفة رابطة الأندية المصرية قرعة بطولة الدوري العام بطولة الدوري فندق ماريوت الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

ترشيحاتنا

محافظ جنوب سيناء يتابع تطبيق التعريفة الجديدة

متابعة لحظية.. محافظ جنوب سيناء يراقب تنفيذ التعريفة الجديدة للمحروقات

محافظ كفر الشيخ إبراهيم مكي

محافظ كفر الشيخ يعتمد التعريفة الجديدة لأسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يبحث موقف طلبات تقنين وضع اليد والتصالح

بالصور

يظهر في صمت.. 6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم.. تناولها يوميًا تفيد صحتك

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أبيض x أسود

\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود

طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد