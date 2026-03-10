نتيجه قرعة "دور الثمانية" للدورة الرمضانية الرياضية لتعليم دمياط

شهدت مديرية التربية والتعليم بدمياط، مراسم إجراء قرعة الدور قبل النهائي للدورة الرمضانية الكبرى في ألعاب كرة القدم (بنين وبنات) وتنس الطاولة، وذلك وسط أجواء يسودها الحماس والروح الرياضية العالية.

و​أقيمت المراسم تحت رعاية وإشراف ياسر عماره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وبحضور عزة العجوز موجه عام التربية الرياضية، و وائل طه موجه أول التربية الرياضية، بالإضافة إلى موجهي الإدارات التعليمية المختلفة، لضمان الشفافية والعدالة في توزيع المواجهات.

وخلال مراسم القرعة، أعرب الأستاذ ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم عن شكره وتقديره لجميع الحاضرين علي المشاركة وخروج ألمبياد مدارس دمياط بالمظهر اللائق مؤكدا على أهمية النشاط الرياضي في بناء شخصية الطالب.



واضاف وكيل الوزارة ان هذه الدورة الرمضانية ليست مجرد منافسة على كأس أو لقب، بل هي تظاهرة حب وتآخٍ تجمع أسرة التعليم بدمياط طلاباً ومعلمين.

وأكد أن الهدف من خلال هذه الفعاليات هو غرس قيم الروح الرياضية والانضباط، ونفخر بمستوى التنظيم والموهبة التي أظهرتها الإدارات المختلفة.

وتمنى لجميع الفرق المشاركة التوفيق لتقديم أداء يشرف تعليم دمياط في الأدوار النهائية.

​و​أسفرت القرعة عن مواجهات نارية بين مختلف الإدارات التعليمية والمراحل الدراسية، جاءت كالتالي:

​1. قطاع البنين (كرة القدم):

​المرحلة الثانوية: مواجهة قوية تجمع بين (كفر سعد ضد دمياط)، و(فارسكور ضد كفر البطيخ).

​المرحلة الإعدادية: يلتقي فريق (ميت أبو غالب

مع الروضة)، وفريق (السرور مع كفر البطيخ).

​المرحلة الابتدائية: مواجهة بين (دمياط والزرقا)، وأخرى تجمع (الروضة مع كفر البطيخ).

​2. قطاع البنات:

​المرحلة الثانوية: لقاء مرتقب بين (دمياط والزرقا).

​المرحلة الإعدادية: تشهد مواجهتين؛ الأولى (دمياط ضد فارسكور)، والثانية (الزرقا ضد دمياط الجديدة).

​المرحلة الابتدائية: لقاء يجمع بين (الزرقا والروضة).

​3. دوري العاملين:

​تحددت مواجهات قبل النهائي بلقاء (الروضة والزرقا)، ومواجهة (إدارة دمياط ضد ديوان المديرية).

​مواعيد وأماكن التصفيات والختام

​أعلنت اللجنة المنظمة عن الجدول الزمني للمباريات الختامية لضمان خروج البطولة في أفضل صورة ممكنة:

​انطلاق التصفيات: تبدأ مباريات الدور قبل النهائي يوم الخميس 12 مارس وتستمر حتى الأحد 15 مارس.

​ملاعب البطولة: تقام المباريات على ملاعب "مدرسة اللغات الجديدة بدمياط" و"الصالة الرياضية بفارسكور".

​المباراة النهائية: تقرر إقامة اليوم الختامي وتتويج الأبطال يوم الثلاثاء 17 مارس، وذلك في استضافة "مدرسة طيبة المتميزة للغات بدمياط الجديدة".

​تهدف هذه الدورة إلى تعزيز الروابط الإنسانية بين الطلاب والعاملين، واكتشاف المواهب الرياضية في ظل الأجواء الروحانية لشهر رمضان المبارك.