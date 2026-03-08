محافظ دمياط يطالب التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق

أصدر الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، توجيهاً إلى الوحدات المحلية للمراكز والمدن و مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق المستمر بينهم وذلك لاطلاق حملات تفتيشية على الأسواق بالمناطق الواقعة تحت نطاق كل وحدة محلية ، للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار وعدم احتكار السلع .

وشدد " محافظ دمياط " على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك لحماية المواطنين من أى محاولات للتلاعب واستغلال الظروف الإقليمية الراهنة ، مؤكدًا متابعة الموقف بشكل دورى من خلال غرفة عمليات المحافظة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأعلنت محافظة دمياط مجددًا عن تخصيصها لأرقام غرفة عمليات المحافظه 0572264121 و الخط الساخن 114 او من خلال الواتس اب الخاص بمكتب السيد المحافظ على الارقام التاليه 01556681111 و01556682222