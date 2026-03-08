قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تحرير 344 محضرا تموينيا بدمياط خلال حملات مكثفة لضبط الأسواق

زينب الزغبي

شنت مديرية التموين بدمياط، بإشراف  مجدى عبد الكريم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في دمياط، حملات رقابية مكثفة خلال الفترة من اول مارس حتى اليوم، واسفرت عن تحرير ٣٤٤ محضر مخالفة بمختلف القطاعات التموينية داخل المحافظة.

واستهدفت الحملات المرور على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من الالتزام بالاوزان والمواصفات القانونية للرغيف وضمان حصول المواطنين على حقوقهم كاملة من الخبز المدعم دون تلاعب او مخالفات
واسفرت الحملات في مجال المخابز عن تحرير ثلاثة وسبعين محضر مخالفة متنوعة شملت ستة واربعين محضر نقص وزن وخمسة محاضر مواصفات واربعة عشر محضر عدم وجود سجل زيارات وثلاثة محاضر عدم نظافة ادوات العجين ومحضرين عدم اعطاء بون للمواطن وثلاثة محاضر عدم وجود قائمة تشغيل.

واكدت المديرية ان هذه الحملات تأتي في إطار المتابعة المستمرة للمخابز البلدية للحفاظ على جودة رغيف الخبز وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين داخل محافظة دمياط.

كما شددت الأجهزة الرقابية على ضرورة التزام أصحاب المخابز بجميع التعليمات المنظمة للعمل داخل منظومة الخبز المدعم مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وواصلت فرق التفتيش المرور اليومي على المخابز للتأكد من انتظام العمل والتزام المخابز بكافة الاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة داخل المحافظة

وأكد مجدي عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط استمرار الحملات التموينية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة لضبط الاسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالاسعار.

كما شدد على تكثيف الرقابة على المخابز والاسواق ومستودعات الغاز ومحطات الوقود لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير السلع الاساسية للمواطنين بصورة منتظمة داخل محافظة دمياط.

وأوضح أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات تموينية، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين بالمحافظة.

