محافظ دمياط: انتظام منظومة طحن القمح وإنتاج الدقيق المخصص للمخابز

استكمل الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، جولته، بتفقد مطحنة السادات بالسيالة التابع لمطاحن شرق الدلتا ، وذلك بحضور مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط.

حيث تابع الدكتور حسام الدين فوزى، انتظام منظومة طحن القمح وإنتاج الدقيق المخصص للمخابز البلدية المدعمة ، وتوافر المخصصات من القمح ، كما تابع مراحل العمل بالمدينة بدايةً من استلام الاقماح وحتى عمليات الطحن وإنتاج الدقيق طبقًا للمواصفات المقررة وصولاً إلى مرحلة التعبئة .

واطلع " المحافظ " ، على خطوط الإنتاج بالمطحن الذى يساهم فى توفير الخبز المدعم ، حيث يأتي ضمن ٣ مطاحن على مستوى المحافظة بطاقة استيعابية اجمالية لتلك المطاحن تبلغ ٧٢٠ طن يومياً ، وينتج نحو ٣٢٠ طن يومياً طبقًا لمعدلات الاستهلاك.

حيث أكد على استمرار العمل بكفاءة وذلك لدعم جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.