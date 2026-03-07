محافظ دمياط يتفقد أسعار السلع الغذائية وتجار الجملة

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى، محافظ دمياط، اليوم السبت، جولة ميدانية، استهلها بتفقد فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بمدينة دمياط، للتأكد من توافر السلع الأساسية والتموينية والاستراتيجية.

اطلع المحافظ خلال الزيارة، التى جاءت بحضور مجدى عبد الكريم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، على موقف توافر السلع، ووجود مخزون استراتيجى، وتابع آلية التخزين والتوزيع، وكذا تعبئة السكر التموينى.

على صعيد آخر، تفقد محافظ دمياط منفذ دلتا ماركت بمدينة دمياط، أحد فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة و الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

اطمأن المحافظ على توافر السلع التموينية والسلع الحرة والأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، وانتظام معدلات صرف المقررات التموينية للمواطنين، وكذا الصرف لمنحة شهر مارس للسلع الأساسية والمكملة والمقرر صرفها أيضًا الشهر المقبل.

وأكد الدكتور حسام الدين فوزى متابعة المنظومة التموينية وتوافر السلع الأساسية والاستراتيجية والتصدى لأى محاولات للتلاعب بتلك المنظومة.