ضبط 2 طن بسكوت وكعك غير صالح داخل مصنع حلويات غير مرخص بدمياط

شنت مديرية التموين بدمياط برئاسة مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية جولة مفاجئة، وتم ضبط 1000كرتونه بسكويت بمقدار واحد طن بمصنع بسكويت غير مرخص .

حيث تم ضبط مصنع كعك العيد وطرحه للبيع يحمل تاريخ لاحق لتاريخ الانتاج ب3ايام وتم التحفظ على 1000 علبه كعك العيد زنه العلبه كيلو جرام وايضا استخدام علامه تجاريه غير مسجلة وايضا تشغيل عماله بدون شهادات صحية .

وتم عمل المحاضر اللازمه والعرض علي النيابة العامة للتصرف.



كانت قد تشكلت الحملة التموينية برئاسة وكيل وزاره التموين مجدى عبدالكريم وبصحبة مجدي المغلاوي و محمد طلعت و محمد المهدي و ماهر بدوي.



وشدد وكيل وزاره التموين بدمياط علي ضرورة الحملات بصفة مستمره لضبط الاسواق والضرب بيد من حديد من المتلاعبين ومكافحه الغش بكافه صوره واشكاله حفاظا علي صحه وسلامه المواطنين.