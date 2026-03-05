أنشطة توعوية بمستشفيات دمياط لتعزيز الاستخدام الآمن للأدوية

شاركت مراكز المعلومات الدوائية بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بدمياط، في إنتاج وتنفيذ باقة متميزة من الأنشطة التوعوية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار دورها العلمي والمجتمعي لتعزيز الاستخدام الرشيد للدواء ونشر الثقافة الصحية بين المواطنين.

وقد تضمنت أعمال المراكز إعداد ونشر مجموعة من المنشورات التوعوية والفيديوهات التثقيفية المتخصصة، التي تناولت موضوعات هامة تمس صحة الصائمين، من بينها:

الإرشادات الصحية للتغذية السليمة خلال شهر رمضان.

التوعية بصيام الأطفال والضوابط الصحية الواجب مراعاتها.

إرشادات مرضى السكري خلال الصيام وكيفية تنظيم مواعيد الأدوية والأنسولين.

نصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب أثناء الصيام.

التوعية الخاصة بمرضى الكُلى وطرق الحفاظ على التوازن الصحي خلال الشهر الفضيل.

كما قام فريق الصيادلة الإكلينيكيين وأعضاء مراكز المعلومات الدوائية بتنفيذ أنشطة توعوية مباشرة للمرضى، بهدف تقديم المشورة الدوائية والإجابة عن استفسارات المرضى المتعلقة بالصيام والأدوية، بما يضمن سلامتهم الصحية خلال الشهر الكريم.

وأكدت المديرية استمرار دعمها لجميع المبادرات التي تعزز من دور مراكز المعلومات الدوائية في خدمة المجتمع، وتثمن الجهود المتميزة التي يبذلها فرق العمل بالمستشفيات التابعة، متمنين دوام الصحة والعافية للجميع.