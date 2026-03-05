قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة يضبط فرزًا عشوائيًا وحرقًا للمخلفات بالوراق .. شاهد
نشرة المرأة والمنوعات | ريجيم النصف الأخير من رمضان.. البيت الأبيض يحسم الجدل حول احمرار رقبة ترامب
بعثه الزمالك تسافر لـ الكونغو يوم 12 مارس
حسام موافي: تكرار التبول ليلًا قد يكون عرضًا أو مرضًا.. والجسم السليم لا يخزن الماء |فيديو
الأرصاد: غدا طقس بارد صباحا وليلا دافئ نهارا ودرجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 12
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أنشطة توعوية بمستشفيات دمياط لتعزيز الاستخدام الآمن للأدوية

زينب الزغبي

شاركت مراكز المعلومات الدوائية بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بدمياط، في إنتاج وتنفيذ باقة متميزة من الأنشطة التوعوية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار دورها العلمي والمجتمعي لتعزيز الاستخدام الرشيد للدواء ونشر الثقافة الصحية بين المواطنين.

وقد تضمنت أعمال المراكز إعداد ونشر مجموعة من المنشورات التوعوية والفيديوهات التثقيفية المتخصصة، التي تناولت موضوعات هامة تمس صحة الصائمين، من بينها:

الإرشادات الصحية للتغذية السليمة خلال شهر رمضان.

التوعية بصيام الأطفال والضوابط الصحية الواجب مراعاتها.

إرشادات مرضى السكري خلال الصيام وكيفية تنظيم مواعيد الأدوية والأنسولين.

نصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب أثناء الصيام.

التوعية الخاصة بمرضى الكُلى وطرق الحفاظ على التوازن الصحي خلال الشهر الفضيل.

كما قام فريق الصيادلة الإكلينيكيين وأعضاء مراكز المعلومات الدوائية بتنفيذ أنشطة توعوية مباشرة للمرضى، بهدف تقديم المشورة الدوائية والإجابة عن استفسارات المرضى المتعلقة بالصيام والأدوية، بما يضمن سلامتهم الصحية خلال الشهر الكريم.

وأكدت المديرية استمرار دعمها لجميع المبادرات التي تعزز من دور مراكز المعلومات الدوائية في خدمة المجتمع، وتثمن الجهود المتميزة التي يبذلها فرق العمل بالمستشفيات التابعة، متمنين دوام الصحة والعافية للجميع.

دمياط محافظ دمياط صحه دمياط المستشفى

