ثروت سويلم يكشف موعد قرعة الدور الثاني للدوري الممتاز

كشف ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، موعد قرعة الدور الثاني للدوري الممتاز.



وأوضح سويلم خلال برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، أن أن قرعة الدور المقبل ستكون علنية عقب انتهاء الدور الأول يوم 12 مارس الجاري، مؤكدًا أنه لن تتكرر أخطاء قرعة الموسم الماضي.



كما أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، إن سبب خصم 3 نقاط من النادي الأهلي تم وفقًا للوائح المنظمة، ولم يكن مجاملة للنادي، مضيفا أن نفس القرار كان صادرًا عن لجنة الاستئناف، مؤكدًا أن قرار المحكمة الرياضية الدولية (كاس) كان متوقعا، مشددًا على أن الموضوع قد انتهى، والأهلي هو بطل الدوري.



وأضاف أن سبب اخصم الثلاث نقاط للأهلي يعود إلى تطبيق اللوائح، وأن الفارس الحمر كان حريصًا على خوض المباراة وطلب حكامًا أجانب، ولم يكن هناك أي ترصد لعدم خوضه اللقاء ، كما أن المبررات المقدمة من الأهلي دعمت إعادة النظر في العقوبة.