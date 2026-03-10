قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: تشكيل لجنة أزمة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة الأحداث الجارية
وزير الخارجية: الحكومة تواصل جهودها لتأمين العالقين المصريين.. وتدعو لوقف الحرب
كأس العالم 2026 في موعده.. فيفا تحسم الجدل
لاريجاني مهددا ترمب: احذر أن تكون أنت من يختفي
مدبولي: حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء
وزير الخارجية: توجيهات رئاسية لتقديم كل الدعم للمصريين في دول الصراع
التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل
بدر عبد العاطي: مصر حذرت مسبقًا من تمدد الصراع وتؤكد تضامنها مع الدول العربية
بعد زيادة الوقود.. أحمد موسى يطالب برقابة صارمة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين
وزير السياحة: استقرار مصر وأمنها يأتي نتيجة للجهود الكبيرة للقيادة السياسية وحكمة إدارتها
مدبولي: زيادة أسعار الوقود استثنائية والحكومة تتحمل جزءا من التكلفة
الإمارات: حريق بمجمع الرويس الصناعي بعد استهداف بطائرة مسيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عقدة البداية المتأخرة.. لماذا يعجز الأهلي عن العودة في المباريات التي يتأخر فيها تحت قيادة ييس توروب؟

الأهلي
الأهلي

لطالما عرف الأهلي بقدرته على قلب المباريات والعودة في أصعب الظروف لكن هذه القاعدة تبدو مختلفة هذا الموسم تحت قيادة الدنماركي ييس توروب بعدما تحولت المباريات التي يتأخر فيها الفريق بالنتيجة إلى عقدة حقيقية تهدد مسيرته في المنافسة على لقب الدوري.

الهزيمة أمام طلائع الجيش لم تكن مجرد خسارة ثلاث نقاط في سباق اللقب بل أعادت طرح تساؤلات فنية حول شخصية الفريق تحت قيادة المدرب الدنماركي ييس توروب بعدما تكررت ظاهرة عجز الأهلي عن قلب النتائج عندما يستقبل الهدف الأول.

أزمة تتكرر في مباريات الأهلي

في مواجهة طلائع الجيش تلقى الأهلي هدفًا مبكرًا بعد ثلاث دقائق فقط من بداية اللقاء قبل أن ينجح في إدراك التعادل عن طريق هادي رياض لكن الفريق عاد واستقبل هدفًا ثانيًا في الشوط الثاني ليخسر المباراة.

هذا السيناريو لم يكن جديدًا على الأهلي في الفترة الأخيرة بل بات ظاهرة متكررة في مباريات الفريق منذ تولي توروب القيادة الفنية.

فبحسب أرقام المباريات الأخيرة خاض الأهلي تسع مباريات استقبل خلالها الهدف الأول ولم يتمكن في أي منها من تحقيق الفوز مكتفيًا بالتعادل أو متلقيًا الهزيمة.

التعادل أو الخسارة.. النتيجة نفسها

بدأت هذه السلسلة في مواجهة بتروجيت في الدوري عندما تقدم المنافس مبكرًا قبل أن يكتفي الأهلي بالتعادل.

وتكرر السيناريو ذاته أمام الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا حيث استقبل الفريق هدفًا قبل أن ينجح في إدراك التعادل دون القدرة على قلب النتيجة.

كما تعرض الأهلي لخسائر أمام إنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب في مباريات مختلفة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وفي بطولة دوري أبطال أفريقيا تعادل الفريق أيضًا مع يانج أفريكانز بعد أن استقبل الهدف الأول.

أما في الدوري المحلي فقد تكرر المشهد أمام البنك الأهلي وزد إف سي حيث تمكن الأهلي من إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة لكنه عجز عن تحقيق الفوز.

غياب شخصية العودة

تكشف هذه السلسلة من النتائج عن مشكلة فنية واضحة تتمثل في غياب القدرة على قلب المباريات عندما يتأخر الفريق في النتيجة.

فعلى مدار تسع مباريات تلقى خلالها الأهلي الهدف الأول لم يتمكن الفريق من تحقيق أي انتصار وهو رقم يثير القلق داخل القلعة الحمراء خاصة في ظل المنافسة القوية على لقب الدوري هذا الموسم.

تأثير مباشر على سباق اللقب

خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش انعكست بشكل مباشر على جدول ترتيب الدوري حيث تجمد رصيد الفريق عند 40 نقطة في المركز الثالث.

ويبتعد الأهلي بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني وبالفارق نفسه عن المتصدر الزمالك الذي يملك فرصة توسيع الفارق حال فوزه في مباراته المقبلة.

تحدى ينتظر توروب

مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة تبدو هذه الظاهرة أحد أكبر التحديات أمام الجهاز الفني بقيادة توروب الذي سيكون مطالبًا بإيجاد حلول سريعة لاستعادة شخصية الفريق القادر على قلب النتائج.

ففي بطولات الدوري الطويلة لا يكتفي الأبطال بالفوز عندما يتقدمون فقط بل يصنعون الفارق الحقيقي عندما يتمكنون من العودة في أصعب اللحظات.

وحتى الآن تبدو هذه المهمة واحدة من أكثر الأزمات التي تحتاج إلى علاج سريع داخل الأهلي.

الأهلي ييس توروب الدوري لقب الدوري طلائع الجيش

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

سعر الدينار الكويتي

أعلى عملة.. سعر الدينار الكويتي اليوم 9 مارس

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

علب كعك عيد الفطر 2026

تبدأ من 150 جنيهًا.. أسعار علب كعك عيد الفطر 2026

بالصور

يظهر في صمت.. 6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم.. تناولها يوميًا تفيد صحتك

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أبيض x أسود

\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود

طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

