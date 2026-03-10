قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس العالم 2026 في موعده.. فيفا تحسم الجدل
لاريجاني مهددا ترمب: احذر أن تكون أنت من يختفي
مدبولي: حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء
وزير الخارجية: توجيهات رئاسية لتقديم كل الدعم للمصريين في دول الصراع
التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل
بدر عبد العاطي: مصر حذرت مسبقًا من تمدد الصراع وتؤكد تضامنها مع الدول العربية
بعد زيادة الوقود.. أحمد موسى يطالب برقابة صارمة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين
وزير السياحة: استقرار مصر وأمنها يأتي نتيجة للجهود الكبيرة للقيادة السياسية وحكمة إدارتها
مدبولي: زيادة أسعار الوقود استثنائية والحكومة تتحمل جزءا من التكلفة
الإمارات: حريق بمجمع الرويس الصناعي بعد استهداف بطائرة مسيرة
مدبولي: لدينا احتياطي أجنبي جيد لمواجهة الضغوط الاقتصادية
مدبولي يطالب المواطنين بالتماس العذر للحكومة: الفترة الحالية استثنائية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أكبر العقود تبان في الملعب مش علي السوشيال.. الغندور يوجه رسالة مثيرة بعد خسارة الأهلي

الغندور
الغندور
علا محمد

وجه الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسائل مثيرة للجدل للاعبين وذلك بعد خسارة فريق الأهلي أمام طلائع الجيش امس.


وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "كرة القدم التزام وأداء داخل الملعب و صناعة الفارق داخل الملعب مش فلوس و أكبر عقد وإعلانات والمشاركة في برنامج رامز جلال أو الظهور مع إسعاد يونس أو مني الشاذلي أو أبلة فاهيتا  أو  الظهور في إعلان فيلم أو الخناقة مع خلق الله في الشارع أو صورة علي انستجرام أو اعتذار علي السوشيال ميديا أو عدم سفر مع الفريق أو اعتراض علي التغيير  كل ده كان بكيفي والجمهور مش بيرحم  المتخاذل وأخيرا أكبر العقود تبان في الملعب مش علي السوشيال ميديا".


وخسر الأهلي أمام مضيفه طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الكلية الحربية، والمؤجل بينهما من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز .


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وتريزيجيه وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: مروان عثمان.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري
بهذه النتيجة تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 20 مباراة، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 22 نقطو ارتقى بها إلى المركز الرابع عشر .

الإعلامي خالد الغندور الغندور نجم الزمالك السابق الأهلي طلائع الجيش رامز جلال

