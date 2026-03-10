ليلة تاريخية تنتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام جالاتا سراي| تفاصيل

يسعى النجم المصري محمد صلاح لكتابة فصل جديد في تاريخه مع ليفربول عندما يحل الفريق الإنجليزي ضيفًا على جالاتا سراي مساء اليوم على ملعب رامس بارك في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقترب صلاح من تحقيق إنجاز تاريخي جديد مع “الريدز” ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ ليفربول بالبطولة القارية حال خوضه المباراة بعدما عادل الرقم القياسي المسجل باسم جيمي كاراجر بـ80 مباراة. وكان النجم المصري قد وصل إلى هذا الرقم خلال مواجهة كارباج أجدام التي انتهت بفوز ليفربول بسداسية نظيفة في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري.

ومع مشاركته أمام جالاتا سراي سيصل صلاح إلى المباراة رقم 81 في دوري الأبطال بقميص ليفربول لينفرد بالرقم القياسي ويضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته الأوروبية المميزة.

ولا يتوقف طموح قائد منتخب مصر عند هذا الحد إذ يقترب أيضًا من تحقيق رقم تاريخي آخر حيث يفصله هدف واحد عن الوصول إلى الهدف رقم 50 في مسيرته ببطولة دوري أبطال أوروبا ليصبح أول لاعب أفريقي يحقق هذا الإنجاز.

ويتصدر صلاح بالفعل قائمة الهدافين الأفارقة في البطولة برصيد 49 هدفا متفوقا على الإيفواري ديدييه دروجبا (44 هدفا) والكاميروني صامويل إيتو (30 هدفا) والسنغالي ساديو ماني (27 هدفًا).

وتحمل مواجهة اليوم فرصة ذهبية لصلاح لتحقيق إنجاز مزدوج يتمثل في تحطيم رقم المشاركة التاريخي مع ليفربول إلى جانب الاقتراب من كتابة اسمه كأول لاعب أفريقي يصل إلى 50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا.

ويعول ليفربول على تألق نجمه المصري في لقاء الليلة خاصة بعدما استعاد حسه التهديفي في الفترة الأخيرة إذ نجح في التسجيل خلال آخر مباراتين أمام وولفرهامبتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ما يعزز آمال جماهير الريدز في مواصلة الانتصارات الأوروبية.