الدفاعات الجوية السعودية تواصل اعتراض وتدمير المسيرات المخترقة للمجال الجوي
في اتصال هاتفي.. وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يبحثان التصعيد الحاد بمنطقة غرب آسيا
تعرف على موعد انخفاض سعر البنزين
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
وزير الخارجية يتابع مع نظيريه الإماراتي والتركي تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
أخبار البلد

تكريم نائب رئيس جامعة عين شمس في احتفالية "المرأة المصرية أيقونة النجاح"
أ ش أ

كرّمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك خلال احتفالية"المرأة المصرية أيقونة النجاح" التي نظمها المجلس القومي للمرأة، احتفاءً بنماذج نسائية مصرية ملهمة حققت إنجازات متميزة في مختلف المجالات.

ووفق بيان للجامعة ، جاء تكريم الدكتورة غادة فاروق تقديرًا لدورها البارز وإسهاماتها المتميزة في مجالات العمل الأكاديمي وخدمة المجتمع، وما قدمته من جهود فعّالة في دعم مسيرة التطوير والعمل المجتمعي، بما يعكس مكانة المرأة المصرية وقدرتها على تحقيق النجاح والريادة في مختلف المجالات.

وتخرجت الدكتورة غادة فاروق في قسم التصميم والتخطيط العمراني بكلية الهندسة – جامعة عين شمس، حيث حصلت على بكالوريوس الهندسة المعمارية عام 1989، ثم ماجستير التخطيط العمراني عام 1995، ودكتوراه الفلسفة في التخطيط العمراني عام 2000 من جامعة عين شمس، كما حصلت على دبلوم البحوث البيئية من جامعة كاليفورنيا – بيركلي.

وشغلت عددًا من المناصب الأكاديمية والإدارية بجامعة عين شمس، من بينها رئيس قسم التصميم والتخطيط العمراني، كما أسهمت في العديد من المشروعات البحثية والاستشارية بالتعاون مع جهات محلية ودولية، من بينها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ويأتي هذا التكريم في إطار الاحتفاء بالنماذج النسائية المصرية الملهمة التي تسهم بجهودها العلمية والمجتمعية في دعم مسيرة التنمية وبناء المستقبل.

السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة احتفاليةالمرأة المصرية أيقونة النجاح

