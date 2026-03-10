تكريم نائب رئيس جامعة عين شمس في احتفالية "المرأة المصرية أيقونة النجاح"

كرّمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك خلال احتفالية"المرأة المصرية أيقونة النجاح" التي نظمها المجلس القومي للمرأة، احتفاءً بنماذج نسائية مصرية ملهمة حققت إنجازات متميزة في مختلف المجالات.

ووفق بيان للجامعة ، جاء تكريم الدكتورة غادة فاروق تقديرًا لدورها البارز وإسهاماتها المتميزة في مجالات العمل الأكاديمي وخدمة المجتمع، وما قدمته من جهود فعّالة في دعم مسيرة التطوير والعمل المجتمعي، بما يعكس مكانة المرأة المصرية وقدرتها على تحقيق النجاح والريادة في مختلف المجالات.

وتخرجت الدكتورة غادة فاروق في قسم التصميم والتخطيط العمراني بكلية الهندسة – جامعة عين شمس، حيث حصلت على بكالوريوس الهندسة المعمارية عام 1989، ثم ماجستير التخطيط العمراني عام 1995، ودكتوراه الفلسفة في التخطيط العمراني عام 2000 من جامعة عين شمس، كما حصلت على دبلوم البحوث البيئية من جامعة كاليفورنيا – بيركلي.

وشغلت عددًا من المناصب الأكاديمية والإدارية بجامعة عين شمس، من بينها رئيس قسم التصميم والتخطيط العمراني، كما أسهمت في العديد من المشروعات البحثية والاستشارية بالتعاون مع جهات محلية ودولية، من بينها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ويأتي هذا التكريم في إطار الاحتفاء بالنماذج النسائية المصرية الملهمة التي تسهم بجهودها العلمية والمجتمعية في دعم مسيرة التنمية وبناء المستقبل.