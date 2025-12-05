منتخب السعودية يتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس العرب بعد الفوز على جزر القمر 3-1

نجح منتخب السعودية في التأهل إلى الدور الثاني لبطولة كأس العرب قطر 2025 بعد الفوز على جزر القمر بنتيجة 3-1، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب قطر 2025، ليواصل الأخضر عروضه القوية في النسخة الحالية من البطولة.

هدف في بداية الشوط الثاني

جاءت أهداف السعودية عبر كل من محمد كنو في الدقيقة 45+4 و51، وسالم الدوسري 76 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة رفع منتخب السعودية رصيده للنقطة 6 وتصدره المجموعة الثانية، وتذيل جزر القمر المجموعة دون نقاط ليودع البطولة بعد خسارتين.

ويلتقي منتخب السعودية نظيره المغربي في الجولة الثالثة لدور المجموعات، بينما يلتقي منتخب جزر القمر نظيره العماني.

ترتيب المجموعة قبل نهاية الجولة الثانية

– السعودية: 6 نقاط

– المغرب: 4 نقاط

– عُمان: 1

– جزر القمر: بلا نقاط