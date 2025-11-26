مواعيد مباريات منتخب السعودية في كأس العرب 2025 بقطر

يستعد منتخب السعودية لانطلاق مشواره في بطولة كأس العرب 2025، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا مقسمين على 4 مجموعات.

المجموعة الثانية:

يقع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات المغرب وعمان وجزر القمر.



تنطلق مباريات كأس العرب يوم الاثنين 1 ديسمبر، بمواجهتين تشمل تونس ضد سوريا وقطر ضد فلسطين، في افتتاح البطولة.

مباريات منتخب السعودية :

السعودية ضد عمان: الثلاثاء 2 ديسمبر، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت قطر والسعودية، 7:00 مساءً بتوقيت مصر، على ستاد المدينة التعليمية.

السعودية ضد جزر القمر: الجمعة 5 ديسمبر، الساعة 9:30 مساءً بتوقيت قطر والسعودية، 8:30 مساءً بتوقيت مصر، على ستاد البيت.

السعودية ضد المغرب: الاثنين 8 ديسمبر، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت قطر والسعودية، 7:00 مساءً بتوقيت مصر، على ستاد لوسيل.



تجدر الإشارة إلى أن النسخة الأولى من كأس العرب أقيمت عام 2021 في قطر، وتوج فيها منتخب الجزائر باللقب، بينما احتل منتخب مصر المركز الرابع بعد الوصول إلى نصف النهائي.