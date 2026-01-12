قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاحنة تقتحم مظاهرة ضد إيران في لوس أنجلوس وتخلف إصابات
طرق إستخراج قيد عائلى 2026
هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
عبادات ليلة الإسراء والمعراج 2026 وموعدها الصحيح.. لا تفوت ثوابها
قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور
عضو اتحاد الكرة: إحنا مصر ومش سامعين لأي حد سلبي.. وهدفنا الرجوع بكأس أفريقيا
دعاء الفجر 23 شهر رجب.. كلمات مستحبة تفتح لك أبواب الفرج
ترامب يشعل سباق القطب الشمالي.. حديث عن الاستحواذ على جرينلاند يثير قلق أوروبا والناتو
ترامب يلوح بخيارات غير مسبوقة ضد إيران.. ضربات محتملة والكونجرس يحذر
موعد مباراة الأهلي أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
الأهالي ضربوه.. قائد سيارة يدهس شخصين بالجيزة
أعلى سعر دولار اليوم 12-1-2026
حوادث

طرق إستخراج قيد عائلى 2026

قيد عائلى
قيد عائلى
مصطفى الرماح

يقدم "صدى البلد" خدمة للقراء عن طريقة استخراج قيد عائلي، والأوراق المطلوبة.

يمكن استخراج قيد عائلى عبر الإنترنت من خلال: تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية، https://moi.gov.eg ويتم فتح دليل الخدمات من أعلى يمين البوابة الإلكترونية، ومن ثم من أسفل الأحوال المدنية الضغط على قيد عائلي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي

صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الزوجين مميكنة.

صورة شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

صورة شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.

نموذج 40.

صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الحصول على القيد العائلي.

صورة وثيقة الزواج أو الطلاق مميكنة.

يتم نقل المستخدم إلى صفحة ويب جديدة سيظهر بمنتصفها قيد عائلي وبجواره عدد الأشخاص وبالأسفل كلمة التالي، ومن ثم تتبع الخطوات ووضع البيانات المطلوبة، وأخيرا نظام الدفع، وهو الأمر الذي سيتطلب 15 دقيقة للانتهاء.

كيفية استخراج قيد عائلي 2026

تتضح ضوابط استخراج القيد العائلي من خلال الإنترنت، ألا يتم استخراج القيد العائلي المميكن إلا ثاني مرة.

في حالة وجود حالة طلاق؛ يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.

في حالة وجود أكثر من زوجة؛ يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.

في حالة وفاة أحد أفراد القيد العائلي؛ يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقًا.

يجب أن يكون تم استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقات لأكثر من 16 عامًا.

يجب أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة في بطاقة الرقم القومي للزوجين هي آخر حالة اجتماعية حالية.

يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية (أب – أم – أخ – أخت).

يجب كتابة بيانات الأسرة كاملة (زوج – زوجة – أبناء).

أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

طريقة استخراج قيد عائلي قيد عائلي الإنترنت

