قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: إيران عرضت التفاوض معنا بعد تهديدات أمريكية
موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 12 يناير
طرق وأسعار استخراج شهادة ميلاد
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
أوهم المواطنين بالعلاج الروحاني.. دجال البحيرة يواجه هذ العقوبة بالقانون
عمرو حمزاوي: العالم يعيش حالة شبيهة بين الحربين العالميتين.. وترامب يتجاوز كل القواعد الأخلاقية
هل إقامة الاحتفال بذكرى مولد السيدة زينب حرام؟.. اعرف حكم الشرع
الأرصاد تطلق إنذاراً بحرياً.. والطقس شديد التقلب اليوم
ترامب: ضعف دفاعات جرينلاند يفرض على واشنطن خطوة حاسمة
ترامب: سنعمل على تشغيل الإنترنت للإيرانيين وأبحث الأمر مع إيلون ماسك
شاحنة تقتحم مظاهرة ضد إيران في لوس أنجلوس وتخلف إصابات
طرق إستخراج قيد عائلى 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة

الهلال والنصر
الهلال والنصر
رباب الهواري

تقام اليوم الاثنين 12 يناير 2026 مجموعة من المباريات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى عدد من المواجهات المرتقبة، يتصدرها كلاسيكو السعودية بين الهلال والنصر، إلى جانب مواجهة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي، فضلًا عن لقاءات قوية في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا ومصر.


 مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

يشهد كأس الاتحاد الإنجليزي مواجهة مهمة تجمع ليفربول مع بارنسلي، في لقاء يسعى خلاله الريدز لمواصلة مشواره نحو اللقب، مع منح الفرصة لعدد من اللاعبين لإثبات أنفسهم.

  • ليفربول × بارنسلي – الساعة 9:45 مساءً
     beIN Sports HD 
  •  مواعيد مباريات كأس فرنسا

تتجه الأنظار إلى العاصمة الفرنسية، حيث يخوض باريس سان جيرمان مواجهة ديربي قوية أمام فريق باريس، في مباراة لا تخلو من الإثارة والندية.

  • باريس سان جيرمان × باريس – الساعة 10:10 مساءً
    beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الدوري السعودي يشهد اليوم ثلاث مواجهات، أبرزها كلاسيكو الهلال والنصر الذي يحظى بمتابعة جماهيرية ضخمة داخل وخارج المملكة.

  • الحزم × النجمة – الساعة 5:10 مساءً
  • الهلال × النصر – الساعة 7:30 مساءً
  • الاتفاق × الخليج – الساعة 7:30 مساءً
     جميع المباريات على قناة Thmanyah

 مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يستضيف إشبيلية فريق سيلتا فيجو في لقاء يسعى فيه الطرفان لحصد نقاط ثمينة في سباق جدول الليجا.

  • إشبيلية × سيلتا فيجو – الساعة 10 مساءً
    beIN Sports HD 3

 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تشهد الملاعب الإيطالية مباراتين قويتين، أبرزها لقاء يوفنتوس أمام كريمونيزي.

  • جنوى × كالياري – الساعة 7:30 مساءً
  • يوفنتوس × كريمونيزي – الساعة 9:45 مساءً
    AD Sports 1 HD

 مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر

تُقام ثلاث مباريات قوية ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، في صراع مبكر على التأهل.

  • إنبي × المقاولون العرب – الساعة 5 مساءً
  • غزل المحلة × سيراميكا كليوباترا – الساعة 5 مساءً
  • البنك الأهلي × الإسماعيلي – الساعة 8 مساءً
     
الدوري السعودي كأس عاصمة مصر اخبار الرياضة الدوري الاسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن

محترفان وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 .. موعد التطبيق والنسبة

التلميذ حمزة أحمد علي

كاميرا المراقبة كشفت الحقيقة.. تفاصيل جديدة في سقوط تلميذ داخل مدرسة بأسيوط| صور

مصطفى مدبولي رئيس الحكومة

مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026

ترشيحاتنا

الإحتفال بعيد الميلاد المجيد

الكنيسة القبطية في قبرص تحتفل بعيد الميلاد المجيد

مصطفي مدبولي

باستثمارات 30 مليار جنيه.. مدبولي يفتتح محطة طاقة شمسية في قنا |غدا

احذر

كارتك على أي بنك.. احذر من هاكر الواتساب بزعم الصداقة

فيديو

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

السبب وراء ظاهرة الديجافو

اتكرر قبل كدا.. خبيرة توضح التفسير العلمي لظاهرة الديجافو وتحسم الجدل حول أسبابها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد