مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 12 يناير 2026 مجموعة من المباريات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى عدد من المواجهات المرتقبة، يتصدرها كلاسيكو السعودية بين الهلال والنصر، إلى جانب مواجهة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي، فضلًا عن لقاءات قوية في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا ومصر.



مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

يشهد كأس الاتحاد الإنجليزي مواجهة مهمة تجمع ليفربول مع بارنسلي، في لقاء يسعى خلاله الريدز لمواصلة مشواره نحو اللقب، مع منح الفرصة لعدد من اللاعبين لإثبات أنفسهم.

ليفربول × بارنسلي – الساعة 9:45 مساءً

beIN Sports HD

beIN Sports HD مواعيد مباريات كأس فرنسا

تتجه الأنظار إلى العاصمة الفرنسية، حيث يخوض باريس سان جيرمان مواجهة ديربي قوية أمام فريق باريس، في مباراة لا تخلو من الإثارة والندية.

باريس سان جيرمان × باريس – الساعة 10:10 مساءً

beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الدوري السعودي يشهد اليوم ثلاث مواجهات، أبرزها كلاسيكو الهلال والنصر الذي يحظى بمتابعة جماهيرية ضخمة داخل وخارج المملكة.

الحزم × النجمة – الساعة 5:10 مساءً

الهلال × النصر – الساعة 7:30 مساءً

الاتفاق × الخليج – الساعة 7:30 مساءً

جميع المباريات على قناة Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يستضيف إشبيلية فريق سيلتا فيجو في لقاء يسعى فيه الطرفان لحصد نقاط ثمينة في سباق جدول الليجا.

إشبيلية × سيلتا فيجو – الساعة 10 مساءً

beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تشهد الملاعب الإيطالية مباراتين قويتين، أبرزها لقاء يوفنتوس أمام كريمونيزي.

جنوى × كالياري – الساعة 7:30 مساءً

يوفنتوس × كريمونيزي – الساعة 9:45 مساءً

AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر

تُقام ثلاث مباريات قوية ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، في صراع مبكر على التأهل.