موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

رباب الهواري

يترقب جمهور النادي الأهلي المواجهة المقبلة لفريقه أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لمواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة بقوة على بطاقة التأهل.

موعد المباراة

تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس المقبل، في إطار الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، وهي مواجهة تحظى باهتمام جماهيري كبير نظرًا لطبيعة المنافسة بين الفريقين وأهمية النقاط الثلاث في مشوار البطولة.

نظام بطولة كأس عاصمة مصر

تُقام النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة 21 فريقًا من أندية الدوري الممتاز، تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية. ويتصدر المشهد في هذه البطولة أندية القمة، وعلى رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز، ما يمنح المنافسات قوة وإثارة كبيرة منذ انطلاقها.

تاريخ البطولة والأبطال السابقون

انطلقت بطولة كأس الرابطة المصرية لأول مرة في عام 2022، وشهدت تتويج فريق فيوتشر (مودرن سبورت حاليًا) باللقب الأول بعد فوز كبير على غزل المحلة بنتيجة 5-1 في المباراة النهائية.

وفي النسخة الثانية، نجح فريق سيراميكا كليوباترا في حصد اللقب عقب انتصاره على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1، قبل أن يواصل تألقه ويحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي في النسخة الثالثة عام 2024، بعد فوزه على طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في النهائي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

تُذاع مباراة الأهلي وطلائع الجيش حصريًا عبر شاشة قناة ON Sports، باعتبارها الجهة الوحيدة المالكة لحقوق بث مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، مع تقديم تغطية تحليلية مميزة قبل وبعد اللقاء


 

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

