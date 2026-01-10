رد فعل لاعبي الأهلي بعد الفوز على فاركو

أبدي حمزة علاء، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي سعادته الكبيرة بمشاركته اليوم في مباراة فاركو التي أقيمت على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال حمزة علاء إن مشاركته اليوم على المستوى الرسمي مع الأهلي بعد عودته للفريق أسعدته كثيرًا، موضحًا أن دعم الجماهير له وسام على صدره.

وأضاف أنه أغلق ملف الحديث عن فترة تجربته الاحترافية في البرتغال بعد عودته للأهلي، لافتًا إلى أنه تلقى العديد من العروض، لكن رغبته الأولى والأخيرة كانت العودة إلى بيته النادي الأهلي.

وأكد على تقدير كافة منظومة الأهلي للمسؤولية، سواء الجهاز الفني أو اللاعبون، وأن الجميع يقوم بدوره من أجل مواصلة الانتصارات والتتويج ببطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا وإسعاد الجماهير.

فيما أكد حسين الشحات أن الفريق خاض مباريات كأس عاصمة مصر، ومن ضمنها مباراة اليوم أمام فاركو، بمشاركة مجموعة من اللاعبين الكبار والشباب، وأن الأهم خلال المرحلة المقبلة هو مواصلة تحقيق أهداف الفريق.

وأوضح لاعب الأهلي أن تسجيله ثلاثة أهداف في مباراة اليوم أمر يسعده بكل تأكيد، إلا أن الأهم دائمًا مصلحة الفريق ومساعدته على تحقيق الفوز.

وعبر الشحات عن فخره بارتداء شارة الكابتن، مؤكدًا أنه شرف كبير سيظل في ذاكرته ومصدر فخر وسعادة كبيرة بالنسبة إليه. وأشار لاعب الأهلي إلى أن الفريق تنتظره تحديات كبيرة في الفترة المقبلة، سواء على مستوى بطولة الدوري الممتاز أو دوري أبطال إفريقيا، لافتًا إلى أن الأهلي يسعى للفوز في جميع المباريات.