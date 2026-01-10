مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن رجل مباراة الأهلي وفاركو

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن مباراة القلعة الحمراء وفاركو.

رجل مباراة الأهلي و فاركو

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رجل مباراة الأهلي وفاركو في كاس عاصمة مصر هو ـــــــــ ؟".

اكتسح النادي الأهلي، نظيره فاركو 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد برج العرب في الجولة السادسة من دور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وافتتح النادي الأهلي التهديف في الدقيقة 26، بعد خطأ من مدافع فاركو لتصل إلى جراديشار الذي انفرد بالمرمى ليمرر كرة حاول مدافع فاركو تشتيتها لتصل إلى حسين الشحات ليسددها داخل الشباك.

وأضاف النادي الأهلي، الهدف الثاني في الدقيقة 42، بعد كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق محمد عبد الله ليسدد حسين الشحات الكرة داخل المرمى.

وعزز النادي الأهلي النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 52، بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات إلى جراديشار الذي انفرد بالمرمى ليسدد الكرة داخل الشباك.

وسجل النادي الأهلي الهدف الرابع في الدقيقة 61،بعد تمريرة من محمد عبد الله إلى حسين الشحات الذي راوغ المدافع وسدد كرة بباطن القدم من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وجاء هدف فاركو في الدقيقة 67، بعد رمياس تماس طولية داخل منطقة الجزاء لصالح فاركو لتصل إلى محمود فرحات بعد ارتباك دفاعي ليسدد المهاجم الكرة داخل الشباك.

وبهذه النتيجة يقفز النادي الأهلي، إلى المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وتجمد فاركو فى المركز الثالث برصيد 9 نقاط.