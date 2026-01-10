ناقد رياضي يعلق على فوز الأهلي على فاركو

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي فوز القلعة الحمراء علي فاركو في نهائي كأس عاصمة مصر.

الأهلي وفاركو

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الأهلي يسحق فاركو 4-1 ويعزز حظوظه في التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر.. الأهلي رفع رصيده إلى 6 نقاط ويتبقى له مباراة واحدة أمام طلائع الجيش ، في حال فوزه فيها سيصل الى النقطة رقم 9 ، وسيتخطى فاركو بفارق الأهداف (فاركو أنهى مبارياته) سيكون أمام الأهلي فرصة (ضعيفة جدا) في احتلال المركز الثاني في المجموعة ، وسيكون لديه فرصة أخرى أكبر في احتلال المركز الثالث والتأهل ضمن أفضل 2 ثوالث".

اكتسح النادي الأهلي، نظيره فاركو 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد برج العرب في الجولة السادسة من دور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وافتتح النادي الأهلي التهديف في الدقيقة 26، بعد خطأ من مدافع فاركو لتصل إلى جراديشار الذي انفرد بالمرمى ليمرر كرة حاول مدافع فاركو تشتيتها لتصل إلى حسين الشحات ليسددها داخل الشباك.

وأضاف النادي الأهلي، الهدف الثاني في الدقيقة 42، بعد كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق محمد عبد الله ليسدد حسين الشحات الكرة داخل المرمى.

وعزز النادي الأهلي النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 52، بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات إلى جراديشار الذي انفرد بالمرمى ليسدد الكرة داخل الشباك.

وسجل النادي الأهلي الهدف الرابع في الدقيقة 61،بعد تمريرة من محمد عبد الله إلى حسين الشحات الذي راوغ المدافع وسدد كرة بباطن القدم من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وجاء هدف فاركو في الدقيقة 67، بعد رمياس تماس طولية داخل منطقة الجزاء لصالح فاركو لتصل إلى محمود فرحات بعد ارتباك دفاعي ليسدد المهاجم الكرة داخل الشباك.

وبهذه النتيجة يقفز النادي الأهلي، إلى المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وتجمد فاركو فى المركز الثالث برصيد 9 نقاط.