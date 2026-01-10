إيفرتون يودع كأس الاتحاد الإنجليزي بخسارة مؤلمة أمام سندرلاند بركلات الترجيح

غادر فريق إيفرتون الأول لكرة القدم منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث، بعد خسارته أمام ضيفه سندرلاند بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم، السبت.

وتقدم سندرلاند في الشوط الأول بهدف أحرزه إنزو لو عند الدقيقة 30، قبل أن ينجح إيفرتون في إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي، عبر جيمس جاردنر الذي سجل من ركلة جزاء في الدقيقة 89، لتمتد المباراة إلى شوطين إضافيين.

ولم يشهد الوقت الإضافي أي تغيير على النتيجة، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لسندرلاند بنتيجة 3-0، ليحسم بطاقة التأهل رغم حداثة عهده بالصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت ركلات الترجيح تألقًا لافتًا لحارس سندرلاند روبن روفس، الذي تصدى لجميع المحاولات التي نفذها لاعبو إيفرتون، ليقود فريقه إلى فوز ثمين وإقصاء أحد أندية البريميرليغ من المسابقة.