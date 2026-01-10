نادي بيترو اتلتيكو الأنغولي يعيين أمادو فلافيو مدربا للفريق حتى نهاية الموسم

أعلن نادي بترو أتلتيكو الأنجولي، عن فسخ تعاقده مع الإسباني فرانك أرتيجا بالتراضي في إطار في ظل انتظار الأسباني تولى المدرب قيادة أحد الأندية الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح نادي بترو أتلتيكو عبر موقعه الرسمي، أن خطوة انتقال أرتيجا لقيادة أحد الأندية في أوروبا، تعد لحظة تاريخية للرياضة في أنجولا، موجهًا الشكر للمدرب الإسباني على الفترة الأخيرة التي قضاها مع الفريق.

وأكد فرانك أرتيجا على احترافية نادي بترو أتلتيكو موجهًا الشكر لحميع من عمل معهم، قائلًا: "أحمل معي تجربة غنية جدًا، واحترامًا كبيرًا لنادٍ عظيم منحني كل الظروف للعمل والتطور".

وكشف توماس فاريا رئيس النادي الأنجولي، عن تعيين أمادو فلافيو مدربًا للفريق، ليتولى المسؤولية الفنية خلال الفترة المقبلة.