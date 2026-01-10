مكاسب بالجملة للأهلي بعد الفوز على فاركو بكأس عاصمة مصر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا معنويا على فاركو برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات لبطولة كأس عاصمة مصر بالجولة السادسة من مرحلة المجموعات، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وسيطر الأهلي على المباراة من بدايتها لنهايتها بفضل الانتشار الجيد والتمرير الصحيح، مع استغلال المساحات الخالية خلف خطوط فاركو سواء في العمق أو الأطراف.

لاحت للأهلي العديد من الفرص التهديفية المحققة سواء في الشوط الأول أو الثاني، التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة في ظل الأنياب الهجومية القوية للفريق وإنهاء الهجمة بشكل صحيح، كما سجل جراديشار هدفًا في الدقيقة 54 لكن تم إلغاؤه بعد تدخل حكم الفيديو بداعي التسلل.

افتتح حسين الشحات رباعية الأهلي في الدقيقة 26 بعد تمريرة متقنة من جراديشار، ثم أضاف الشحات أيضًا الهدف الثاني في الدقيقة 42، وفي الشوط الثاني سجل جراديشار الهدف الثالث في الدقيقة 52 من تمريرة حسين الشحات الذي اختتم رباعية الأهلي في الدقيقة 60، مسجلًا ثلاثة أهداف هاتريك، فيما سجل محمود فرحات هدف فاركو الوحيد في الدقيقة 66.

وحقق الاهلي مكاسب بالجملة من تلك المباراة بالإطمئنان علي مستوي السلوفيني جينيك جارديشار والذي يحاول تسويقة خلال الساعات القليلة المقبلة ، كما أثبت ابراهيم الاسيوطي جاهزيته وقدرته علي التواجد في مركز الظهير الايمن بالفريق الأساسي.

كما تألق محمد عبدالله جناح ايمن وقدرته علي منافشة أحمد مصطفي زيزو في تلك الجبهة، كما عاد حسين الشحات للتألق من جديد وسجل هاتريك بعد ان تغيب الفترة الماضية .