1230 مشروعا.. وزير الصحة: تريليون جنيه حجم الاستثمار في القطاع الصحي منذ 2014
السلطات الإيرانية تدعو الناس للنزول إلى الشوارع للاحتجاج على الاضطرابات التي تشهدها البلاد
البيت الأبيض يعلن حالة طوارئ وطنية لحماية عائدات نفط فنزويلا
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم السبت 10-1-2026
طه عبد الوهاب: أعترف وأقر دي أصعب مسابقة شوفتها في حياتي
بعد التعاقد مع سيمينيو.. عمر مرموش يحسم مصيره مع مانشستر سيتي| اعرف القرار
التعاون الإسلامي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي
العد التنازلي بدأ.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
طارق العريان: عمرو يوسف أقرب أصدقائي في الوسط الفني
بعد صعود تاريخي.. كبار مديري الأموال يتوقعون مزيدا من مكاسب الذهب في 2026
مكاسب بالجملة للأهلي بعد الفوز على فاركو بكأس عاصمة مصر
صاحب صورة “صلي على النبي” يكشف لـ “صدى البلد”: صنعت تريند إنسانيًا على السوشيال ميديا
مكاسب بالجملة للأهلي بعد الفوز على فاركو بكأس عاصمة مصر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا معنويا على فاركو برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات لبطولة كأس عاصمة مصر بالجولة السادسة من مرحلة المجموعات، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وسيطر الأهلي على المباراة من بدايتها لنهايتها بفضل الانتشار الجيد والتمرير الصحيح، مع استغلال المساحات الخالية خلف خطوط فاركو سواء في العمق أو الأطراف.

لاحت للأهلي العديد من الفرص التهديفية المحققة سواء في الشوط الأول أو الثاني، التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة في ظل الأنياب الهجومية القوية للفريق وإنهاء الهجمة بشكل صحيح، كما سجل جراديشار هدفًا في الدقيقة 54 لكن تم إلغاؤه بعد تدخل حكم الفيديو بداعي التسلل.

افتتح حسين الشحات رباعية الأهلي في الدقيقة 26 بعد تمريرة متقنة من جراديشار، ثم أضاف الشحات أيضًا الهدف الثاني في الدقيقة 42، وفي الشوط الثاني سجل جراديشار الهدف الثالث في الدقيقة 52 من تمريرة حسين الشحات الذي اختتم رباعية الأهلي في الدقيقة 60، مسجلًا ثلاثة أهداف هاتريك، فيما سجل محمود فرحات هدف فاركو الوحيد في الدقيقة 66.

وحقق الاهلي مكاسب بالجملة من تلك المباراة بالإطمئنان علي مستوي السلوفيني جينيك جارديشار والذي يحاول تسويقة خلال الساعات القليلة المقبلة ، كما أثبت ابراهيم الاسيوطي جاهزيته وقدرته علي التواجد في مركز الظهير الايمن بالفريق الأساسي.

كما تألق محمد عبدالله جناح ايمن وقدرته علي منافشة أحمد مصطفي زيزو في تلك الجبهة، كما عاد حسين الشحات للتألق من جديد وسجل هاتريك بعد ان تغيب الفترة الماضية .

