احتجاجات في قلب تل أبيب تطالب بلجنة تحقيق وتتهم حكومة نتنياهو بطمس الحقائق
وزير الزراعة: لن نسمح بأي تهاون يؤثر على حقوق الفلاحين
الأردن يؤكد دعمه الكامل لسيادة الصومال ويرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
الفراعنة يتقدمون على كوت ديفوار بثنائية مرموش وربيع| صور
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-1-2026
إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال 7 ساعات
الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا
أسيست إمام عاشور.. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لمصر في شباك كوت ديفوار
يا رب كملها بالستر.. تعليق وزير الشباب والرياضة عبر الفيسبوك على نتيجة مصر وكوت ديفوار
الغندور يعلق على أحداث الشوط الأول لـ منتخب مصر
برلماني: لقاء السيسي بممثلة الاتحاد الأوروبي يؤكد مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي
بث مباشر .. الشوط الثاني لمباراة مصر وكوت ديفوار بأمم إفريقيا
رياضة

الدوري السعودي| الأهلي يهزم الأخدود بهدف نظيف

حسام الحارتي

فاز الأهلي على مضيفه الأخدود  بهدف نظيف  في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي.

وأحرز إيفان توني هدف فوز الأهلي أمام مضيفه الأخدود.

بهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، بينما يتجمد رصيد الأخدود عند خمس نقاط في المركز السابع عشر، قبل الأخير.

ويبتعد الأهلي بفارق ثلاث نقاط خلف النصر صاحب المركز الثاني، وبفارق سبع نقاط خلف الهلال متصدر الترتيب.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي

 الدفاع: زكريا هوساوي – روجير إيبانيز – ميريح ديميرال – محمد سليمان بكر

الوسط: زياد الجهني – إنزو ميلوت – ماتيوس غونسالفيس

 الهجوم: جالينو – فراس البريكان – إيفان توني

دوري روشن السعودي دوري روشن الأهلي الأخدود

وزارة المالية

غدا.. الحكومة تعلن طرح أذون خزانة من أجلي 91 و273 يومًا بـ75 مليار جنيه

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال العام: صناعة الدواء ركيزة أساسية للأمن الصحي

سعر الذهب

سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 10-1-2026

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

طارق العريان: نفسي أعمل فيلم مع روبرت دي نيرو

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

