الدوري السعودي| الأهلي يهزم الأخدود بهدف نظيف

فاز الأهلي على مضيفه الأخدود بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي.

وأحرز إيفان توني هدف فوز الأهلي أمام مضيفه الأخدود.

بهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، بينما يتجمد رصيد الأخدود عند خمس نقاط في المركز السابع عشر، قبل الأخير.

ويبتعد الأهلي بفارق ثلاث نقاط خلف النصر صاحب المركز الثاني، وبفارق سبع نقاط خلف الهلال متصدر الترتيب.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي

الدفاع: زكريا هوساوي – روجير إيبانيز – ميريح ديميرال – محمد سليمان بكر

الوسط: زياد الجهني – إنزو ميلوت – ماتيوس غونسالفيس

الهجوم: جالينو – فراس البريكان – إيفان توني