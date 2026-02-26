نائب محافظ الجيزة يتفقد مستوى النظافة في بشتيل والبراجيل

أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية مسائية بقريتي بشتيل والبراجيل لمتابعة مستوى النظافة العامة والاشغالات بالشوارع والوقوف على احتياجات المواطنين على الطبيعة وذلك في إطار المتابعة المباشرة للأداء التنفيذي وتقييم مستوى الخدمات المقدمة.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية والمرور الميداني المستمر بنطاق مراكز ومدن المحافظة والتواصل المباشر مع المواطنين والعمل علي إيجاد حلول لمشاكلهم.

واستهل نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد شوارع محمد مبروك والمدينة المنورة بنطاق قرية بشتيل وشوارع الحفرية وأحمد عرابي والبراجيل كومبرة بنطاق قرية البراجيل لمتابعة أعمال رفع المخلفات ميدانيًا لحظة بلحظة موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للشارع مؤكدًا أن النظافة العامة تمثل أولوية رئيسية ومحورًا أساسيًا في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشدد الشهابي، على ضرورة الالتزام بمواعيد ورديات النظافة بنطاق المركز والمدينة ورفع اي تجمعات للقمامة أول بأول، كما تفقد النائب مشكلة طفوحات الصرف الصحي بشارع عبد النبي يوسف ببشتيل مشددا بتطهير شبكة الصرف الصحي للقضاء علي مشكلة الطفوحات.

كما التقى نائب محافظ الجيزة، بعدد كبير من المواطنين لبحث شكواهم ومطالبهم بنطاق قريتي بشتيل والبراجيل.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز أوسيم وهاني السيسي نائب رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة.