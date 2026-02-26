قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الفجر اليوم الثامن من رمضان.. كلمات تشرح صدرك وتفرج همك
الإغاثة الطبية بـ غزة: القطاع يشهد أكبر معاناة إنسانية وتجربة لأنواع متعددة من الأسلحة
شحن صاروخي وكاميرا 200 ميجابكسل.. ماذا تخبئ هونر في Magic V6؟
الحكومة توافق على اتفاقيتي «المساعدة القضائية بين مصر وإسبانيا وتسليم المجرمين»
ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد
شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
سيناريو جديد.. مستشارو ترامب يفضلون هجوم إسرائيلي على إيران قبل أي ضربة أمريكية
توتر بين الولايات المتحدة وكوبا.. إطلاق نار ومقتل 4 على زورق أمريكي
خبير: الحرب الروسية الأوكرانية مرشحة للاستمرار كحرب استنزاف
بنمو 67.5%.. 42.6 مليار جنيه تمويلات للنشاط العقاري بمصر في 12شهرا
محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مستوى النظافة في بشتيل والبراجيل

أحمد زهران

أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية مسائية بقريتي بشتيل والبراجيل لمتابعة مستوى النظافة العامة والاشغالات بالشوارع والوقوف على احتياجات المواطنين على الطبيعة وذلك في إطار المتابعة المباشرة للأداء التنفيذي وتقييم مستوى الخدمات المقدمة.

 يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية والمرور الميداني المستمر بنطاق مراكز ومدن المحافظة والتواصل المباشر مع المواطنين والعمل علي إيجاد حلول لمشاكلهم.

واستهل نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد شوارع محمد مبروك والمدينة المنورة بنطاق قرية بشتيل وشوارع الحفرية وأحمد عرابي والبراجيل كومبرة بنطاق قرية البراجيل لمتابعة أعمال رفع المخلفات ميدانيًا لحظة بلحظة موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للشارع مؤكدًا أن النظافة العامة تمثل أولوية رئيسية ومحورًا أساسيًا في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشدد الشهابي، على ضرورة الالتزام بمواعيد ورديات النظافة بنطاق المركز والمدينة ورفع اي تجمعات للقمامة أول بأول، كما تفقد النائب مشكلة طفوحات الصرف الصحي بشارع عبد النبي يوسف ببشتيل مشددا بتطهير شبكة الصرف الصحي للقضاء علي مشكلة الطفوحات.

كما التقى نائب محافظ الجيزة، بعدد كبير من المواطنين لبحث شكواهم ومطالبهم بنطاق قريتي بشتيل والبراجيل.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز أوسيم وهاني السيسي نائب رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة مركز أوسيم

نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012
فوائد شرب اللبن الرائب.. طريقة تحضيره بسهولة
فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها في المنزل
أرشيفية
