مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص
محامي فرد الأمن: رجل الأعمال استغل نفوذه.. وموكلي حرص على ضبط النفس بسبب توفير قوت أطفاله
دعاء اليوم السابع من رمضان.. ردد أفضل 50 دعوة تقضي لك 1000 حاجة وتزيد الأرزاق
درة لـ صدى البلد: أرفض الظهور في برامج المقالب
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
وزارة المالية: 98% من المواطنين يستفيدون من إعفاء الضريبة على العقارات
في الذكرى الـ١٠٨٦ لتأسيسه.. محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر
برشلونة يضع عمر مرموش كخيار بديل بجانب ألفاريز وهالاند في الصيف المقبل
بعد مأساة غرق الطلاب في شاطئ أبو تلات.. تأييد حبس رئيس أكاديمية وهمية 3 سنوات
تأجيل محاكمة إعلامي متهم بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة لجلسة 25 مارس
أستراليا تدرس منع دخول إسرائيلي لتحريضه على إبادة الفلسطينيين بغزة
ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث
محافظات

الجيزة تحتفل بالذكرى 1086 لتأسيس الجامع الأزهر.. نشر الوسطية وبنى الوعي

أحمد زهران

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الاحتفالية التي نظمتها منطقة الجيزة الأزهرية بمناسبة الذكرى (1086) لتأسيس الجامع الأزهر وذلك بأكاديمية الفنون بحضور نخبة من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

وفي كلمته أكد محافظ الجيزة أن الجامع الأزهر يُعد أحد أعرق المؤسسات الدينية والعلمية في العالم ومنارة للعلم والوسطية والاعتدال على مدار أكثر من ألف عام مشيرًا إلى دوره التاريخي في نشر صحيح الدين وترسيخ قيم التسامح والتعايش وإعداد أجيال من العلماء والدعاة الذين حملوا رسالة الإسلام السمحة إلى مختلف دول العالم.

وأوضح المحافظ أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الأزهر الشريف ومؤسساته التعليمية والدعوية إيمانًا بدوره المحوري في بناء الوعي وصون الهوية الوطنية وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية مؤكدًا أن الأزهر كان ولا يزال شريكًا رئيسيًا في مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة . 


وأضاف أن الاحتفاء بذكرى تأسيس الجامع الأزهر يعكس عمق الدور الحضاري لمصر وريادتها الدينية والعلمية، ويؤكد استمرار رسالتها في دعم مسارات الإصلاح الفكري ونشر ثقافة الاعتدال بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم جهود التنمية الشاملة.
وأشار محافظ الجيزة إلى حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم لكافة الفعاليات الدينية والثقافية التي تسهم في تنمية الوعي المجتمعي مشيدًا بجهود منطقة الجيزة الأزهرية في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وخدمة الطلاب والطالبات بمختلف المراحل.
وتضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات الدينية والإنشادية لطلاب الأزهر الشريف بمنطقة الجيزة الأزهرية . 


حضر الفعالية إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، والدكتور أيمن جاويش مدير عام الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية والدكتور عبد اللطيف حسّانين مدير عام منطقة الوعظ والإعلام الديني بمحافظة الجيزة، و الشيخ سيد عمارة وكيل مديرية الأوقاف والقس بشير أنور نودي راعي الكنيسة الإنجيلية واللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية وعدد من مديري المديريات الخدمية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة الأزهر الشريف

أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر

وكيل الأزهر: نحتفي بتاريخ من الاجتهاد ومسيرة من الدفاع عن ثوابت الدين

أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

أمين البحوث الإسلامية: امتداد السند وصولا إلى الإمام الطيب شاهد على رسوخ الأزهر

أ.د. محمد الجندي

محمد الجندي: الأزهر على مدار تاريخه صوت للوسطيَّة، وضمير للأمَّة في أوقات الشدائد

