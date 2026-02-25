الجيزة تحتفل بالذكرى 1086 لتأسيس الجامع الأزهر.. نشر الوسطية وبنى الوعي

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الاحتفالية التي نظمتها منطقة الجيزة الأزهرية بمناسبة الذكرى (1086) لتأسيس الجامع الأزهر وذلك بأكاديمية الفنون بحضور نخبة من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

وفي كلمته أكد محافظ الجيزة أن الجامع الأزهر يُعد أحد أعرق المؤسسات الدينية والعلمية في العالم ومنارة للعلم والوسطية والاعتدال على مدار أكثر من ألف عام مشيرًا إلى دوره التاريخي في نشر صحيح الدين وترسيخ قيم التسامح والتعايش وإعداد أجيال من العلماء والدعاة الذين حملوا رسالة الإسلام السمحة إلى مختلف دول العالم.

وأوضح المحافظ أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الأزهر الشريف ومؤسساته التعليمية والدعوية إيمانًا بدوره المحوري في بناء الوعي وصون الهوية الوطنية وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية مؤكدًا أن الأزهر كان ولا يزال شريكًا رئيسيًا في مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة .



وأضاف أن الاحتفاء بذكرى تأسيس الجامع الأزهر يعكس عمق الدور الحضاري لمصر وريادتها الدينية والعلمية، ويؤكد استمرار رسالتها في دعم مسارات الإصلاح الفكري ونشر ثقافة الاعتدال بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم جهود التنمية الشاملة.

وأشار محافظ الجيزة إلى حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم لكافة الفعاليات الدينية والثقافية التي تسهم في تنمية الوعي المجتمعي مشيدًا بجهود منطقة الجيزة الأزهرية في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وخدمة الطلاب والطالبات بمختلف المراحل.

وتضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات الدينية والإنشادية لطلاب الأزهر الشريف بمنطقة الجيزة الأزهرية .



حضر الفعالية إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، والدكتور أيمن جاويش مدير عام الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية والدكتور عبد اللطيف حسّانين مدير عام منطقة الوعظ والإعلام الديني بمحافظة الجيزة، و الشيخ سيد عمارة وكيل مديرية الأوقاف والقس بشير أنور نودي راعي الكنيسة الإنجيلية واللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية وعدد من مديري المديريات الخدمية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب.