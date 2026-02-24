محافظ الجيزة يشهد تسلُّم 4 أطنان لحوم دفعة جديدة من صكوك «الإطعام»

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة تسلُّم كمية قدرها 4 أطنان من اللحوم كدفعة جديدة من صكوك «الإطعام» المقدمة من وزارة الأوقاف وذلك تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق محافظة الجيزة.

وأكد المحافظ أنه سيتم البدء في توزيع اللحوم من خلال لجنة مُشكَّلة من المحافظة ومديريتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي للإشراف على أعمال التوزيع وضمان وصولها إلى المستفيدين بالأحياء والمراكز والمدن وفقًا للكشوف المعتمدة بكل جهة والخاصة بالأسر الأولى بالرعاية.

وثمَّن محافظ الجيزة جهود وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ مبادرة صكوك «الإطعام»، وما تمثله من دعم حقيقي للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، مشيدًا بالجهود المستمرة لتوفير احتياجات المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، خاصةً قبيل شهر رمضان الكريم.

ومن جانبه تقدم مدير مديرية الأوقاف بالشكر لمحافظ الجيزة على توجيهاته لكافة أجهزة المحافظة بالتعاون الكامل مع المديرية وتيسير الإجراءات اللازمة لتسلُّم وتوزيع لحوم الصكوك على مدار العام.

حضر الفعالية السيد عمارة مدير مديرية الأوقاف، ورأفت السمان مدير مديرية التضامن الاجتماعي ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.