محافظ الجيزة يتفقد منطقة نزلة السمان لمتابعة مشروعات التطوير بالمناطق المحيطة بالأهرامات

حرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة ، على تفقد منطقة نزله السمان بمحيط اهرامات الجيزة للوقوف على مستجدات مشروعات التطوير ورفع الكفاءة التي تشهدها المنطقة ومتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع.

وخلال الجولة ، استمع المحافظ إلى شرح من هند عبد الحليم نائب المحافظ، حول المراحل المختلفة لأعمال التطوير بالمناطق الواقعة في محيط أهرامات الجيزة ، وجهود المحافظة بالتعاون مع أجهزة الدولة في تنفيذ أعمال التهيئة والتمهيد والتي شملت إعادة التخطيط ودراسة أنسب مخططات التطوير إلى جانب تسكين الأهالي من سكان المناطق الخطرة في مشروعات الإسكان الحضاري البديل والمجهزة بكافة الخدمات التي تكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة.

وأكد محافظ الجيزة، ضرورة الالتزام بكافة المعايير اللازمة لتحويل المنطقة إلى مقصد سياحي متكامل يدعم رؤية الدولة الرامية إلى تحسين الوجهة الحضارية لمقصد أهرامات الجيزة ويعزز دمج المجتمع المحلي في منظومة التطوير باعتباره عنصرًا أصيلًا من عناصر الجذب السياحي المستدام.

وأضاف المحافظ، أن الدولة تولي مشروع تطوير محيط الأهرامات اهتمامًا بالغًا باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تعظيم الاستفادة من القيمة التاريخية والحضارية الفريدة للمنطقة وخلق بيئة عمرانية منظمة تليق بمكانتها العالمية مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على الطابع الأثري وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وعقب الجولة اطّلع المحافظ برفقة نائب المحافظ، على المقترح التفصيلي لتطوير منطقة نزلة السمان وذلك خلال اجتماعه باستشاري المشروع الذي استعرض آلية العمل ومراحل التنفيذ والتحديات والمعوقات ومقترحات التعامل مع كل منها بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف المرجوة.

حضر الاجتماع وائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، والمهندس محمد الخطيب، استشاري مشروع التطوير، واللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، وعزة وهدان، مدير إدارة السياحة بالمحافظة.