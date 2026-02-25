قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة 2026 والأوراق المطلوبة
هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
خلاف فكري.. ماذا قال مجدي الجلاد عن تشكيك إبراهيم عيسى في الإسراء والمعراج؟
حريق هائل بمخزن للمواد الغذائية بعزبة الهجانة بالقاهرة
مصطفى بكري ينعى شيخ الإذاعيين فهمي عمر.. رمز الصعيد الوطني الجسور
تحويل «استراحة الملك فاروق» إلى مركز فنون عالمي
محافظات

محافظ الجيزة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويُشدّد على الانضباط وتسريع وتيرة العمل لتحسين الخدمات|صور

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبحث آليات رفع كفاءة الأداء التنفيذي بمختلف القطاعات في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات وتحقيق استجابة سريعة وفعالة لاحتياجات المواطنين.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع مستجدات العمل في القطاعات الخدمية والتنموية مشدداً على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجارية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان سرعة دخولها الخدمة وتعظيم الاستفادة منها.
وأكد محافظ الجيزة أن حسن إدارة الموارد المتاحة يمثل ركيزة أساسية في تطوير الأداء لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيقًا حازمًا لمبدأ الثواب والعقاب وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي أوجه تقصير بما يرسخ قيم الانضباط والالتزام داخل منظومة العمل التنفيذي، قائلاً: «المسؤولية التي نتحملها أمام المواطنين تفرض علينا أن نؤدي واجبنا بأقصى درجات الجدية والانضباط.»
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات الحيوية في مقدمتها تقنين أراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء حيث وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من مراجعة إجراءات عقود التقنين المنتهية، والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على هيبة الدولة وحقوقها.
كما استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية موجّهًا مسؤولي حي الهرم ومركزي منشأة القناطر وأبو النمرس بسرعة فحص المخالفات القائمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع وضع آليات رقابية تمنع تكرارها بما يضمن الحفاظ على الانضباط العمراني وتحقيق الصالح العام.
حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبا المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية، وممثلو الجهات المعنية.

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

فعاليات الأسبوع الدعوي الثامن عشر

البحوث الإسلامية يواصل فعاليات الأسبوع الدعوي الثامن عشر بكلية الدعوة بالقاهرة

حكم قرآءة القرآن بدون وضوء

حكم قراءة القرآن بدون وضوء.. اعرف الضوابط الشرعية

الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي: قصة سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم درس في الدعاء للذرية

بروح كهربائية.. عودة أوبل كورسا الهاتشباك 2026

أوبل كورسا الهاتشباك 2026

لوتس إميرا 2026.. أقوى نسخة بنزين بإنتاج محدود

لوتس إميرا 2026

خبير تغذية يقدم إرشادات لعلاج التخمة والانتفاخ بعد الصيام

خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام

مسلسل الكينج الحلقة 8.. زواج محمد عادل إمام وميرنا جميل

محمد عادل إمام وميرنا جميل

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

