رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 .. والقنوات الناقلة

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم اليوم الأحد 11 يناير 2026 يومًا كرويًا حافلًا بالمواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، حيث تتجه أنظار الجماهير إلى عدة قمم مرتقبة، أبرزها كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، إلى جانب الصدام القوي بين إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي.

مباريات كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

تُقام اليوم ثلاث مباريات قوية ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، حيث يلتقي:

  • بتروجت مع مودرن سبورت في الخامسة مساءً على قناة ON Sports 2
  • الزمالك يواجه زد في الخامسة مساءً على قناة ON Sports 1
  • سموحة يصطدم بحرس الحدود في الثامنة مساءً على قناة ON Sports 1

نهائي السوبر الإسباني

تتجه الأنظار في التاسعة مساءً إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث يلتقي برشلونة مع غريمه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو ناري منتظر، يُذاع عبر قناة الثمانية، في مواجهة تحمل طابعًا تاريخيًا وحماسيًا كبيرًا.

مباريات الدوري الإسباني

  • رايو فاليكانو × مايوركا – 3 عصرًا
  • ليفانتي × إسبانيول – 5:15 مساءً
    وتُبث المباراتان عبر قناة beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي.. قمة في الأفق

يشهد الكالتشيو أربع مواجهات قوية:

  • ليتشي × بارما – 1:30 ظهرًا
  • فيورنتينا × ميلان – 4 عصرًا
  • فيرونا × لاتسيو – 7 مساءً
  • إنتر ميلان × نابولي – 9:45 مساءً
    وتُنقل جميعها عبر قناة AD Sports 1 HD

الدوري الألماني

  • بوروسيا مونشنجلادباخ × أوجسبورج – 4:30 مساءً
  • بايرن ميونخ × فولفسبورج – 6:30 مساءً

كأس الاتحاد الإنجليزي

تقام عدة مباريات قوية أبرزها:

  • بورتسموث × آرسنال
  • مانشستر يونايتد × برايتون
    وعدد من المواجهات الأخرى، تُنقل عبر قنوات beIN Sports

كأس فرنسا

تُختتم الأمسية بمباريات كأس فرنسا، أبرزها:

  • نانت × نيس – 7 مساءً
  • ليل × ليون – 10 مساءً
    على قنوات beIN Sports


 


 


 

كأس السوبر الاسباني كأس الامم الافريقية كأس عاصمة مصر

