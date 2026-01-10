كأس عاصمة مصر.. مواعيد مباريات السبت والأحد والإثنين

تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر موسم 2025 / 2026، في إطار الصراع المتواصل بين الأندية على حجز مقاعد التأهل للأدوار الإقصائية.

وتستمر مباريات هذه الجولة حتى يوم الاثنين المقبل، وسط جدول مزدحم ومواجهات قوية تشهدها الملاعب المختلفة.

نظام مباريات الجولة السادسة

تقام منافسات الجولة السادسة على مدار ثلاثة أيام متتالية دون توقف، حيث يشهد كل يوم إقامة ثلاث مباريات في توقيتات متنوعة، ما يمنح جماهير الكرة المصرية فرصة متابعة لقاءات متتالية ومثيرة، ويزيد من حدة المنافسة بين الفرق المشاركة في البطولة.

أبطال كأس عاصمة مصر عبر النسخ السابقة

شهدت بطولة كأس عاصمة مصر في نسخها الأربع السابقة سيطرة واضحة لبعض الأندية، حيث توج فريق مودرن سبورت بأول لقب في تاريخ البطولة عندما كانت تُعرف باسم كأس رابطة الأندية. بينما فرض فريق سيراميكا هيمنته على النسخ الثلاث الأخيرة، محققًا اللقب في أعوام متتالية، قبل أن يودع النسخة الحالية مبكرًا برفقة مودرن سبورت، ليضمن الجمهور ظهور بطل جديد هذا الموسم.

مواعيد مباريات السبت

تنطلق مواجهات الجولة السادسة اليوم السبت بثلاث مباريات قوية، حيث يلتقي وادي دجلة مع بيراميدز في الرابعة مساءً، وفي التوقيت نفسه يواجه فاركو نظيره الأهلي. وتختتم مباريات اليوم بلقاء كهرباء الإسماعيلية مع المصري، والذي يقام في السابعة مساءً.

مواعيد مباريات الأحد

تتواصل الإثارة يوم الأحد بإقامة ثلاث مواجهات، إذ يلتقي بتروجت مع مودرن سبورت في الخامسة مساءً، بينما يشهد توقيت الثامنة مساءً مباراتين تجمع الأولى الزمالك مع زد إف سي، والثانية سموحة مع حرس الحدود.

مواعيد مباريات الإثنين

تُختتم الجولة السادسة يوم الاثنين بثلاث مباريات، حيث يواجه المقاولون العرب فريق إنبي في الخامسة مساءً، ثم يلتقي البنك الأهلي مع الإسماعيلي في الثامنة مساءً، وفي التوقيت نفسه يلتقي غزل المحلة مع سيراميكا في مواجهة مرتقبة



