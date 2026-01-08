تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر| صور

نشرت صفحة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، صورا لتدريبات اللاعبين من ذوي الخبرات والعناصر الشابة استعدادا لمواجهة فريق فاركو فى كأس عاصمة مصر.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب نظيره فريق فاركو يوم السبت المقبل فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ودونت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي أعلى صور التدريبات عبارات جاءت على النحو التالي: العمل مستمر استعدادًا لمواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر.

وتلقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب خسارة أمام نظيره فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف نظيفة فى بطولة كأس عاصمة مصر.