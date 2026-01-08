قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشيوخ الأمريكي يمنع ترامب من تحريك القوات بفنزويلا دون تفويض
وزير الزراعة يقرر صرف كامل حصص أسمدة القمح والمحاصيل الشتوية فورا
خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2026
فلكيا موعد بداية شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
تشكيل مارسيليا لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي كأس السوبر الفرنسي
منتخب مصر بالقميص الأحمر وكوت ديفوار بالأبيض في ربع نهائي أمم أفريقيا
ماكرون يصعّد ضد واشنطن: اعتقال مادورو انقلاب على القواعد الدولية
الهلال يكتسح الحزم بثلاثية ويعزز صدارته للدوري السعودي
تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة مارسيليا في بطولة كأس السوبر الفرنسي
قانون الإيجار القديم يحدد حالتي الإخلاء الإجباري ويمنح المالك حق الطرد الفوري
فنزويلا تطلق سراح عدد كبير من السجناء بينهم أجانب
موسم عودة الإكسات.. ياسمين عز توجه رسالة حاسمة للفتيات مع بداية السنة الجديدة
عودة آدم كايد وإيشو لتدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر

حمزة شعيب

انتظم الفلسطيني آدم كايد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.


يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعبان للشفاء من الإصابة التي أبعدتهما عن الفريق في الفترة الأخيرة، وكان آدم كايد يعاني من إصابة بإجهاد عضلي، في حين تعرض أحمد عبد الرحيم "إيشو" لإصابة في العضلة الضامة.


واطمأن الجهاز الطبي للفريق على جاهزية الثنائي قبل المشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة زد المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لبطولة كأس عاصمة مصر.

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

وفاة هلي الرحباني الابن الأصغر للفنانة فيروز

بكين و سول تطويان سنوات الفتور: زيارة رئاسية تدشن مسار استعادة العلاقات

بكين و سول تطويان سنوات الفتور.. زيارة رئاسية تدشن مسار استعادة العلاقات

مصر تعرب عن تقديرها للجهود اللبنانية في سبيل بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها

قصف سوري على شرق حلب.. ومقتل وإصابة مدنيين بينهم أطفال

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الأم و الجنين

تعرف علي أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد

من مطبخك..10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

خاف على نفسك.. أطعمة شائعة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

