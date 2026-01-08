الجزائري آيت نوري: لا توجد مباريات سهلة ونستعد بقوة لمواجهة نيجيريا

أكد الجزائري ريان آيت نوري لاعب منتخب الجزائر صعوبة المرحلة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشددًا على أن جميع المواجهات أصبحت قوية مع وصول البطولة إلى الأدوار الإقصائية.

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة نيجيريا يوم السبت المقبل، في لقاء مرتقب يسعى من خلاله الطرفان لحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

تصريحات آيت نوري

وقال آيت نوري في تصريحاته للصحفيين إن المباراة أمام نيجيريا ستكون قوية للغاية، موضحًا أن المنافس فريق قوي، وأن المنتخبات المتبقية في البطولة جميعها من أصحاب المستوى العالي.

مواجهة كبيرة

وأضاف مدافع مانشستر سيتي أن المواجهة ستكون كبيرة بكل المقاييس، مؤكدًا أن المنتخب الجزائري سيعمل على الاستعداد لها بأفضل شكل ممكن.

مشوار الجزائر

وتطرق آيت نوري إلى مشوار الجزائر في البطولة، معربًا عن رضاه عن طريقة التأهل إلى ربع النهائي، ومشيرًا إلى أن الأهم كان عبور منتخب الكونغو الديمقراطية، الذي وصفه بالقوي للغاية ويمتلك لاعبين مميزين، ما جعل المواجهة ممتعة وصعبة في الوقت نفسه.

وأوضح اللاعب أن جميع عناصر المنتخب الجزائري كانوا في كامل تركيزهم الذهني خلال مباراة الكونغو الديمقراطية، مشددًا على أن التأهل في نهاية المطاف هو الهدف الأهم.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من لقاء الجزائر ونيجيريا المتأهل من مواجهة المغرب والكاميرون في الدور نصف النهائي، المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل.