انتهاء أزمة تمرد نجوم منتخب نيجيريا قبل مواجهة الجزائر بكأس أمم إفريقيا

أعلنت دوريس أوزوكا أنيت، وزيرة المالية النيجيرية، أن المكافآت ستُودع في الحسابات الدولارية للاعبي منتخب نيجيريا ابتداءً من اليوم الخميس أو غد الجمعة.

كان لاعبو منتخب نيجيريا رفضوا النزول إلي التدريبات قبل مواجهة الجزائر فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وأوضحت أن التأخير كان نتيجة تحويل الأموال إلى العملة الأجنبية، وهو خيار مفضل لدى اللاعبين، وأن الحكومة والبنك المركزي سرّعا العملية لضمان وصول المكافآت دون أي تأخير إضافي.

كما أكدت الوزيرة أن العملية ستصبح أبسط وأكثر انتظامًا في المستقبل بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

ليست هذه المرة الأولى التي واجه فيها منتخب نيجيريا أزمة مستحقات؛ ففي نوفمبر 2024، قاطع الفريق التدريبات خلال تصفيات كأس العالم بسبب تأخر الصرف، مما ساهم في خسارتهم أمام الكونغو الديمقراطية وفقدان فرصة التأهل إلى كأس العالم 2026.

وأكد شيهو ديكو، رئيس اللجنة الوطنية للرياضة، أن الرئيس بولا أحمد تينوبو قد وافق على ميزانية كأس أمم إفريقيا 2025 بالكامل منذ نوفمبر 2025، وأن التمويل متوفر، موضحًا أن الموافقة على التمويل تختلف عن صرف الأموال.