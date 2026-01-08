قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قسد تعلن إسقاط مسيرتين للجيش السوري
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
كيف يتم دخول المخدرات مصر.. محامي بقضية سارة خليفة يكشف التفاصيل
ترامب: اتصال مع رئيس كولومبيا لبحث ملف المخدرات والخلافات الثنائية
وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر
الأعلى للإعلام: حذف حلقة من برنامج «The Blind Date Show» لعدم ملاءمة محتواها للأطفال
الوداع الأخير .. تشييع جثمان المفكر مراد وهبة وسط حضور عدد من الشخصيات العامة | صور
الأزمة انتهت.. كواليس تمرد نجوم منتخب نيجيريا قبل مواجهة الجزائر

منتصر الرفاعي

تسود حالة من التوتر داخل صفوف منتخب نيجيريا بسبب تأخر صرف مكافآت الفوز للاعبين وأزمات أخرى قبل المواجهةالمرتقبة أمام منتخب الجزائر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

كان لاعبو منتخب نيجيريا رفضوا النزول إلي التدريبات قبل مواجهة الجزائر فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وجاءت أزمات منتخب نيجيريا كالتالي:-

خروج فيكتور أوسيمين مهاجم منتخب نيجيريا في مباراة موزمبيق دون الاحتفال مع زملائه بالفوز مباشرة من الملعب متوجها إلي غرفة خلع الملابس.

6 يناير : أزمة كبيرة داخل معسكر منتخب نيجيريا بعد عراك مباشر بين لوكمان وفيكتور أوسيمين ومحاولة الأخير مغادرة المعسكر متجهًا إلى تركيا لولا تدخل المدرب في اللحظات الأخيرة.

7 يناير: لاعبو نيجيريا يقاطعون التدريبات ويهددون الاتحاد بعدم السفر إلى مراكش في حال عدم صرف المكافآت المتأخرة.

حل الأزمة وصرف المكافآت

أعلنت دوريس أوزوكا أنيت وزيرة المالية النيجيرية أن المكافآت ستودع في الحسابات الدولارية للاعبي منتخب نيجيريا ابتداءً من اليوم الخميس أو غد الجمعة.

وأوضحت أن التأخير كان نتيجة تحويل الأموال إلى العملة الأجنبية، وهو خيار مفضل لدى اللاعبين وأن الحكومة والبنك المركزي سرّعا العملية لضمان وصول المكافآت دون أي تأخير إضافي.

كما أكدت الوزيرة أن العملية ستصبح أبسط وأكثر انتظامًا في المستقبل بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

سابق الأزمة وتأثيره على الفريق

ليست هذه المرة الأولى التي واجه فيها منتخب نيجيريا أزمة مستحقات ففي نوفمبر 2024، قاطع الفريق التدريبات خلال تصفيات كأس العالم بسبب تأخر الصرف مما ساهم في خسارتهم أمام الكونغو الديمقراطية وفقدان فرصة التأهل إلى كأس العالم 2026.

وأكد شيهو ديكو رئيس اللجنة الوطنية للرياضة أن الرئيس بولا أحمد تينوبو قد وافق على ميزانية كأس أمم إفريقيا 2025 بالكامل منذ نوفمبر 2025 وأن التمويل متوفر، موضحًا أن الموافقة على التمويل تختلف عن صرف الأموال.

