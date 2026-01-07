3 أزمات تضرب معسكر نيجيريا قبل مواجهة الجزائر بكأس أمم أفريقيا

تسود حالة من التوتر، داخل صفوف منتخب نيجيريا بسبب تأخر صرف مكافآت الفوز للاعبين، وأزمات أخرى قبل المواجهةالمرتقبة أمام منتخب الجزائر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.



وجاءت أزمات منتخب نيجيريا كالتالي:-

خروج فيكتور أوسيمين مهاجم منتخب نيجيريا في مباراة موزمبيق دون الاحتفال مع زملائه بالفوز مباشرة من الملعب، متوجها إلي غرفة خلع الملابس.

6 يناير : أزمة كبيرة داخل معسكر منتخب نيجيريا بعد عراك مباشر بين لوكمان وفيكتور أوسيمين ومحاولة الأخير مغادرة المعسكر متجهًا إلى تركيا، لولا تدخل المدرب في اللحظات الأخيرة.

7 يناير: لاعبو نيجيريا يقاطعون التدريبات ويهددون الاتحاد بعدم السفر إلى مراكش في حال عدم صرف المكافآت المتأخرة.

واكتسح منتخب نيجيريا، نظيره الموزمبيقي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما وانتهت منذ قليل، في دور الـ 16، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة بالمغرب.

أحرز أديمولا لوكمان هدف تقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة 20، قبل أن يضيف فيكتور أوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة 25 من زمن المباراة.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز أوسيمين ثالث أهداف منتخب النسور والثاني له، في الدقيقة 47، واختتم أكور آدامز رباعية منتخب نيجيريا في الدقيقة 75 من زمن المباراة.

وسيواجه منتخب نيجيريا الفائز من مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية في الدور ربع نهائي من البطولة.

وخاض منتخب نيجيريا، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نوابالي.

خط الدفاع: صموئيل - أجايي - باسي - أونيمايتشي.

خط الوسط: أونيكا - نديدي - أيوبي - لوكمان.

خط الهجوم: أوسيمين - آدامز.

تشكيل منتخب موزبيق

حراسة المرمى: هرناني سيلوني.

خط الدفاع: ريكاردو كيمارايس، برونو لانجا، رينيلدو ماندافا، ميكسر، دييجو سيليا.

خط الوسط: ويتي، دومينجيز، جيني كاتامو، ألفونس أمادي.

خط الهجوم: فيصل بنجال.