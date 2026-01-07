قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان إنشاء مجلس سلام في غزة الأسبوع المقبل
علا رامي: كرهت الزواج.. وعمري ما هفكر أدَخل راجل حياتي
السوبر الإسباني .. برشلونة يمطر شباك أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في شوط أول ناري
متحدث مطرانية بورسعيد: الكنيسة بيت مفتوح لكل مصري لتخدم الإنسان والإنسانية | شاهد
كل سنة ومصر طبية.. نهال طايل تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
نواب البرلمان: خفض الدين العام مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية واستقرار الأسعار
هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر؟ الحقيقة الكاملة وموعدها
الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل
أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 بـ 476 درهما
موتورولا تكشف عن أول هواتف سلسلة Signature فائقة الفخامة
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لشن هجوم في لبنان
الصحة: القبض على خريج حقوق انتحل صفة طبيب ويدير مراكز تخسيس وتجميل
رياضة

3 أزمات تضرب معسكر نيجيريا قبل مواجهة الجزائر بكأس أمم أفريقيا

منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا
حسام الحارتي

تسود حالة من التوتر، داخل صفوف منتخب نيجيريا بسبب تأخر صرف مكافآت الفوز للاعبين، وأزمات أخرى قبل المواجهةالمرتقبة أمام منتخب الجزائر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.


وجاءت أزمات منتخب نيجيريا كالتالي:-

خروج فيكتور أوسيمين مهاجم منتخب نيجيريا في مباراة موزمبيق دون الاحتفال مع زملائه بالفوز مباشرة من الملعب، متوجها إلي غرفة خلع الملابس.

6 يناير : أزمة كبيرة داخل معسكر منتخب نيجيريا بعد عراك مباشر بين لوكمان وفيكتور أوسيمين ومحاولة الأخير مغادرة المعسكر متجهًا إلى تركيا، لولا تدخل المدرب في اللحظات الأخيرة.

7 يناير: لاعبو نيجيريا يقاطعون التدريبات ويهددون الاتحاد بعدم السفر إلى مراكش في حال عدم صرف المكافآت المتأخرة.

واكتسح منتخب نيجيريا، نظيره الموزمبيقي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما وانتهت منذ قليل، في دور الـ 16، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة بالمغرب.

أحرز أديمولا لوكمان هدف تقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة 20، قبل أن يضيف فيكتور أوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة 25 من زمن المباراة.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز أوسيمين ثالث أهداف منتخب النسور والثاني له، في الدقيقة 47، واختتم أكور آدامز رباعية منتخب نيجيريا في الدقيقة 75 من زمن المباراة.

وسيواجه منتخب نيجيريا الفائز من مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية في الدور ربع نهائي من البطولة.

وخاض منتخب نيجيريا، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نوابالي.

خط الدفاع: صموئيل - أجايي - باسي - أونيمايتشي.

خط الوسط: أونيكا - نديدي - أيوبي - لوكمان.

خط الهجوم: أوسيمين - آدامز.

تشكيل منتخب موزبيق
حراسة المرمى: هرناني سيلوني.

خط الدفاع: ريكاردو كيمارايس، برونو لانجا، رينيلدو ماندافا، ميكسر، دييجو سيليا.

خط الوسط: ويتي، دومينجيز، جيني كاتامو، ألفونس أمادي.

خط الهجوم: فيصل بنجال.

منتخب نيجيريا نيجيريا الجزائر أمم افريقيا

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

حسام حسن

ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

كائنات فضائية

أدلة جديدة أثارت الجدل.. هل توجد كائنات فضائية خارج كوكب الأرض؟

سمكة تونة

بيع سمكة تونة مقابل 3.2 مليون دولار في اليابان.. ما السر؟

مذنب

ليس مركبة فضائية.. زائر من خارج النظام الشمسي يشعل الخيال العلمي| إيه الحكاية؟

بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

