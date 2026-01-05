تشكيل منتخب موزبيق لمواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا

أعلن شيكينيو كوندي المدير الفني لمنتخب الموزمبيق تشكيل فريقه لمواجهة نيجيريا، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الإثنين، في إطار كأس أمم أفريقيا.

تشكيل منتخب موزبيق



* حراسة المرمى: هرناني سيلوني

* خط الدفاع: ريكاردو كيمارايس، برونو لانجا، رينيلدو ماندافا، ميكسر، دييجو سيليا

* خط الوسط: ويتي، دومينجيز، جيني كاتامو، ألفونس أمادي

* خط الهجوم: فيصل بنجال

نيجيريا تصطدم بموزمبيق في ثمن النهائي بطموحات اللقب وأحلام التاريخ

ويدخل “النسور الخضراء” اللقاء مدعومين بأداء قوي خلال دور المجموعات، حيث ظهر المنتخب بشكل متوازن على المستويين الدفاعي والهجومي، معتمدًا على جودة فردية عالية وانسجام جماعي لافت، جعله أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

في المقابل، يخوض منتخب موزمبيق المباراة دون ضغوط كبيرة، واضعًا نصب عينيه تحقيق مفاجأة جديدة في البطولة، مستندًا إلى الروح القتالية والرغبة في استغلال أي تراجع من المنافس، في مواجهة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات رغم أفضلية الخبرة لصالح نيجيريا.



