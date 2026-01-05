موعد مباراة نيجيريا وموزمبيق في أمم أفريقيا والتشكيل المتوقع للنسور الخضر

يستعد منتخب نيجيريا لخوض مواجهة قوية أمام نظيره موزمبيق، اليوم، الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، في لقاء مرتقب يحمل طموحات متباينة بين منتخب يسعى لاستعادة أمجاده القارية، وآخر يطمح لكتابة فصل جديد في تاريخه.

موعد مباراة نيجيريا وموزمبيق في أمم أفريقيا

يواجه منتخب نيجيريا نظيره منتخب موزمبيق، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، في مباراة تُقام في تمام التاسعة مساءً، وتُذاع عبر شاشة beIN SPORTS MAX HD1.

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب النيجيري اللقاء بتشكيل متوازن، يظهر رغبته في فرض السيطرة مبكرًا وحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويعول الجهاز الفني لنسور نيجيريا على القوة الهجومية بقيادة فيكتور أوسيمين، إلى جانب سرعة التحولات والضغط العالي، لحسم المواجهة أمام منتخب موزمبيق.

التشكيل المتوقع لمنتخب نيجيريا أمام موزمبيق:

حراسة المرمى: نوابيلي

خط الدفاع: سنوسي – أجايي – أوجيلومبا – صامويل

خط الوسط: نديدي – أونيكا – إيووبي

خط الهجوم: لوكمان – تشوكويزي – أوسيمين.

نيجيريا تصطدم بموزمبيق في ثمن النهائي بطموحات اللقب وأحلام التاريخ

ويدخل “النسور الخضراء” اللقاء مدعومين بأداء قوي خلال دور المجموعات، حيث ظهر المنتخب بشكل متوازن على المستويين الدفاعي والهجومي، معتمدًا على جودة فردية عالية وانسجام جماعي لافت، جعله أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

في المقابل، يخوض منتخب موزمبيق المباراة دون ضغوط كبيرة، واضعًا نصب عينيه تحقيق مفاجأة جديدة في البطولة، مستندًا إلى الروح القتالية والرغبة في استغلال أي تراجع من المنافس، في مواجهة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات رغم أفضلية الخبرة لصالح نيجيريا.