يستعد منتخب نيجيريا لخوض مواجهة قوية أمام نظيره موزمبيق، اليوم، الإثتين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، في لقاء مرتقب يحمل طموحات متباينة بين منتخب يسعى لاستعادة أمجاده القارية، وآخر يطمح لكتابة فصل جديد في تاريخه.

نيجيريا تصطدم بموزمبيق في ثمن النهائي بطموحات اللقب وأحلام التاريخ

ويدخل “النسور الخضراء” اللقاء مدعومين بأداء قوي خلال دور المجموعات، حيث ظهر المنتخب بشكل متوازن على المستويين الدفاعي والهجومي، معتمدًا على جودة فردية عالية وانسجام جماعي لافت، جعله أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

في المقابل، يخوض منتخب موزمبيق المباراة دون ضغوط كبيرة، واضعًا نصب عينيه تحقيق مفاجأة جديدة في البطولة، مستندًا إلى الروح القتالية والرغبة في استغلال أي تراجع من المنافس، في مواجهة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات رغم أفضلية الخبرة لصالح نيجيريا.