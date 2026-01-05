تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة بنين في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا

يستضيف ملعب «أدرار» بالمغرب مواجهة منتخب مصر ضد بنين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتنطلق مباراة مصر ضد بنين اليوم الاثنين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، المالكة لحقوق بث بطولة كأس أمم إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر قناتي beIN Sports Max 1 وbeIN Sports Max 3.

ومن المتوقع أن يخوض حسام حسن المباراة ضد بنين بتشكيل يضم كلا من

تشكيل منتخب مصر المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - محمود حسن تريزيجيه.

الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد

ويدخل منتخب مصر اللقاء بقيادة المدير الفني حسام حسن، وهو يدرك حجم التحديات التي تنتظره في مرحلة خروج المغلوب، حيث لا مجال للتعويض.

ويسعى الجهاز الفني ولاعبو المنتخب إلى حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، معتمدين على الخبرات الكبيرة داخل صفوف الفريق، وعلى رأسها النجم العالمي محمد صلاح، إلى جانب عمر مرموش وعدد من العناصر القادرة على صناعة الفارق.