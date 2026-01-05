قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فنزويلا تشكل لجنة خاصة لتحرير مادورو وزوجته المختطفين بأمريكا
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
تفاصيل 35 وظيفة شاغرة بديوان التنمية المحلية.. طريقة التقديم والشروط
الفراعنة على موعد مع بنين.. خطوة جديدة نحو طريق اللقب الأفريقي
ترامب: لا أشعر بالقلق من أن يؤدي الوضع في فنزويلا إلى تورط طويل الأمد
قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين.. اضبط التردد
الطقس اليوم.. شديد البرودة وفرص أمطار خفيفة ببعض المناطق
"هيسقطوا".. آلية عقاب الغشاشين ومثيري الشغب في امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة بنين في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
16 رجب.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 5 يناير 2026
السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد
رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة بنين في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

يستضيف ملعب «أدرار» بالمغرب مواجهة منتخب مصر ضد بنين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

 وتنطلق مباراة مصر ضد بنين اليوم الاثنين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة،  وتذاع عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، المالكة لحقوق بث بطولة كأس أمم إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،  عبر قناتي beIN Sports Max 1 وbeIN Sports Max 3.

ومن المتوقع أن يخوض حسام حسن المباراة ضد بنين بتشكيل يضم كلا من 

تشكيل منتخب مصر المتوقع 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - محمود حسن تريزيجيه.

الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد 

ويدخل منتخب مصر اللقاء بقيادة المدير الفني حسام حسن، وهو يدرك حجم التحديات التي تنتظره في مرحلة خروج المغلوب، حيث لا مجال للتعويض.

 ويسعى الجهاز الفني ولاعبو المنتخب إلى حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، معتمدين على الخبرات الكبيرة داخل صفوف الفريق، وعلى رأسها النجم العالمي محمد صلاح، إلى جانب عمر مرموش وعدد من العناصر القادرة على صناعة الفارق.

منتخب مصر مصر ضد بنين منتخب بنين كأس الأمم الأفريقية أمم أفريقيا

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

